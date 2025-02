Un supuesto despido de Mercadona hace levantar las sospechas a un abogado laboralista: "Denunciad porque indemnizan"

Pongámonos en situación: estás en el trabajo, limpiando un calamar antes de ponerlo en la báscula, para que te salga más barato. Y, de repente... Te despiden y pierdes el trabajo. Parece el argumento de una película de enredos, pero eso es lo que le ha sucedido a un trabajador de Mercadona. Un caso que ha comentado el abogado laboralista y uno de los que tiene más seguidores en TikTok, Juanma Lorente, quien no ha dudado en calificar la historia publicada en Noticias Trabajo como una de "las más extrañas" que ha tenido que comentar en su cuenta de la red social china.

La historia es la siguiente: Mercadona alega que el trabajador no solo limpió el calamar antes de pesarlo (algo que, según ellos, alteraba el precio), sino que además incumplió una norma interna: si un empleado quiere llevarse algo a casa, debe ser otro compañero quien lo pese. Vamos, que el pobre no podía ni tocar la báscula. Pero, ojo, el tribunal no se ha tragado el argumento. "No cualquier cosa vale para despedir a alguien", zanja Lorente.

El trabajador, que no se quedó de brazos cruzados, recurrió el despido y, tras un primer varapalo judicial, consiguió que le dieran la razón. Resultado: Mercadona tiene que pagar una indemnización de 33 días por año trabajado. "Aunque hayas metido la pata, no significa que te puedan echar así como así", advierte Lorente. Y remata con un consejo que suena a himno: "Denunciad, porque muchas veces indemnizan".

El vídeo de Lorente ha levantado un buen revuelo en TikTok. Los comentarios no tienen desperdicio. "Lo querían despedir desde antes y han aprovechado la mínima por cutre que sea", suelta una de las personas que ha visto el vídeo. "¿Cómo se dieron cuenta?", se pregunta otro de los seguidores del abogado laboralista. Y otro lo deja claro: “Con un aviso valdría, no es para tanto”.

Lorente, que se ha convertido en una especie de gurú laboral de las redes, no ha dudado en animar a los trabajadores a no agachar la cabeza. “No os quedéis callados. A veces, las empresas se pasan de la raya y hay que pararles los pies”, sentencia.

Así que, ya sabes: si te despiden por limpiar un calamar (o por cualquier otra cosa que huela a excusa barata), no te rajes. Igual hasta te llevas una indemnización que te da para comprarte unos cuantos calamares… ya limpios, eso sí.