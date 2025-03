Una maniobra inesperada amenaza con una subida generalizada de 10 céntimos a los conductores de coches diésel en Semana Santa

El precio del diésel podría subir en España, a pocos días de Semana Santa, si el Gobierno cumple con las exigencias de la Comisión Europea. Bruselas ha fijado un plazo de tres semanas para que ajuste su tributación y aplique un incremento de 10 céntimos por litro en este carburante, una medida con la que busca fomentar la transición hacia el vehículo eléctrico, además de reducir las emisiones contaminantes. En caso de no hacerlo, podrían verse comprometidos 8.000 millones del Plan de Recuperación, según Última Hora.

La legislación española grava actualmente la gasolina con una mayor carga fiscal que el diésel, un esquema que históricamente ha favorecido a sectores como el transporte y la industria. Sin embargo, Europea exige que se elimine esta ventaja impositiva para cumplir con los criterios medioambientales establecidos en el plan de ayudas comunitarias.

El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Islas Baleares, Joan Mayans, advierte de la falta de información sobre la posible subida del impuesto. “No sabemos nada, pero con este Gobierno ya estamos acostumbrados a que las decisiones lleguen en el último momento”, señala. Su temor es que el Consejo de Ministros apruebe la medida mediante un decreto urgente, sin que tenga que superar el debate parlamentario.

Hasta ahora, el Gobierno no ha confirmado ni si aplicará esta subida ni cuando se pondría en marcha la subida, aunque Mayans da por hecho que se llevará a cabo para no perder el paquete de ayudas europeas. "No creo que se arriesguen a perder 8.000 millones", dice.

Si se aplica la subida, los consumidores deberán afrontar un incremento inmediato a la hora de llenar el depósito con diésel, cuyo precio actual ronda los 1,55 euros por litro de media. Con el aumento, el coste subiría hasta los 1,65 euros, situándose por encima de la gasolina, que se vende a 1,61 euros. Esto supondría un cambio histórico en la relación de precios de ambos carburantes y afectaría especialmente a transportistas y conductores de vehículos diésel, que habían optado por este combustible al ser más económico.

Mayans subraya que la medida no solo afectará a los consumidores, sino también a las estaciones de servicio, que podrían experimentar una caída en sus ventas. “Es una mala noticia para todos”, lamenta. Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, la incertidumbre sigue presente en el sector, mientras el Gobierno decide si accede a la demanda de Bruselas o busca alternativas para no comprometer los fondos europeos.