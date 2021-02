10 cosas que experimentarás durante el posparto

Llegó septiembre. Faltaba solo un mes para que saliera de cuentas. En ese momento comenzaron los miedos, el vértigo y la inseguridad ante un parto inminente para el que no me sentía preparada. Por aquel entonces parir era lo único que me preocupaba… Entonces no se me ocurrió pensar que lo peor vendría después, en el puerperio.