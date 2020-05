1º de Mayo: ante un nuevo camino

Y después de la desescalada tiene que venir la reconstrucción de nuestra economía y para eso es fundamental un gran pacto de Estado. Pero ese acuerdo para impulsar nuestra economía no puede llevarnos de nuevo a la casilla de salida de este perverso tiempo. No podemos caer en el error de persistir en una legislación laboral que no protege a los trabajadores y menos aún a las trabajadoras, que fomenta la precariedad y la temporalidad, que es un arma de destrucción de empleo. No podemos mantener un sistema productivo que hace aguas y que se cimienta precisamente en esa precariedad. No podemos mantener una política fiscal que no sea capaz de cumplir su función de mantener una red de protección social en los momentos más difíciles y unos servicios públicos que atiendan las necesidades de la ciudadanía.

Todo el sufrimiento y el dolor de esta pandemia, las personas fallecidas y las enfermas, las personas que padecen las consecuencias esta crisis, los trabajadores y trabajadoras que luchan por sacar este país adelante, servirá de poco si no aprendemos de estas enseñanzas. Este Primero de Mayo debe y quiere ser un homenaje a todas esas personas, un reconocimiento especial a los que trabajan en los servicios esenciales y a toda la clase trabajadora.