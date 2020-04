Aitana Sánchez-Gijón denuncia lo que le pasó al hacerse una prueba del coronavirus: "Es indignante"

La actriz Aitana Sánchez-Gijón estalló este martes en su perfil de Instagram, donde acumula más de 245.000 seguidores, contra todas aquellas empresas que buscan lucrarse con la crisis del coronavirus.

La intérprete, tras confesar que había pasado la enfermedad, se mostró muy molesta por el aumento del precio que está habiendo en determinados productos esenciales: “Es indignante que haya gente que se lucra con las desgracias. Ya lo venimos viendo con el aumento del precio de mascarillas o de los guantes de látex”.

Sánchez-Gijón contó que se había hecho un análisis serológico en un laboratorio privado, Eurofins Megalab, para determinar si ya tiene los anticuerpos y, de esta forma, no ser contagiosa y poder abrazar a su madre con tranquilidad una vez pase la cuarentena. Sin embargo, el precio fue lo que le indignó ya que indicó que “la semana pasada esta prueba costaba 40€ euros y hoy me han cobrado 60€”.

“Os animo a dejar en evidencia a quienes se enriquecen inmoralmente a costa del sufrimiento de todos”, sentenció.

Además, explicó que su decisión de no acudir a la sanidad pública se debe exclusivamente a la ausencia de este tipo de test: “Ya que el Gobierno no puede asumir en estos momentos (esperemos que pueda pronto) análisis para toda la población y tiene que priorizar a los ingresados y profesionales que velan por nosotros he optado por pagármelo de mi bolsillo”.

El malestar de Sánchez-Gijón fue tal que lanzó el hashtag #stoplucrocovid para denunciar este tipo de comportamientos.