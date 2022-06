Almeida rechaza colocar la bandera LGTBI en Cibeles pese a quedar aprobado en el pleno

Un año más, la decoración del Palacio de Cibeles genera discusión en el seno del Ayuntamiento . El pleno de este martes ha tenido discrepancias sobre el tema de colocar la bandera LGTB que no se muestra en la fachada desde la llegada de José Luis Martínez-Almeida al Ayuntamiento.

Marcos del Mazo via Getty Images

No obstante, pese a la aprobación municipal, Almeida ya ha descartado que la bandera se despliegue durante el Orgullo 2022 alegando, una vez más, la sentencia del Supremo que dice que “no se puede colocar ningún tipo de bandera en la fachada”.

“Hay un dictamen de los servicios jurídicos que no se pueden colocar banderas más allá de las que están establecidas por tanto nosotros, lo vamos a cumplir”, ha expresado en conferencia de prensa.

Además ha declarado que “no me voy a meter en una guerra de banderas” y considera que se trata de “una polémica artificial” y que es “una cuestión que ni ocupa ni preocupa al conjunto de los madrileños”.

“En la fachada de Cibeles no puede ondear la bandera LGTBI ni cualquier otra bandera que no sean las oficiales”

Desde el colectivo, critican que no se despliegue la bandera y señalan que la sentencia del Supremo es “interpretable”. Uge Sangil, presidenta de la Federación LGTBI+ critica que “Almeida no es el alcalde que Madrid se merece” y recuerda que en otros ayuntamientos se alza la bandera “y no ocurre nada”.