Amar, un acto revolucionario para el que no tenemos tiempo

No es casual que ante esta situación exista otro concepto que tampoco se nos hace raro: las aplicaciones de citas. El capitalismo es un gas que se adentra en todos los recipientes y lugares donde hay vacío, lo que en términos económicos se denomina cubrir una necesidad. En este caso la de relacionarnos y sociabilizar con otras personas, pero ¿de dónde sacamos tiempo para hacerlo? No os preocupéis; ya hay negocio en esto.

¿Qué hay del resto de la población? Bueno, la situación no es muy distinta: de lunes a viernes, trabaja ocho horas diarias, suma una de ida y otra de vuelta; llega a casa, haz la cena y la comida del día siguiente; plancha lo que te vas a poner; con suerte habla con tu pareja, tus compañeros de piso o tus familiares y a dormir; que mañana más de lo mismo. El sábado, descansa de la semana que te has echado a hombros; el domingo, haz la compra de la semana y, si te sobra tiempo, disfruta.

Empezaré el análisis por aquello que me toca de cerca, bueno, más bien me toca de lleno: la juventud —o lo que queda de ella—. Si estás en este grupo, conceptos como prácticas sin remunerar, becario a tiempo parcial o contrato por obra y servicio seguramente no te resulten ajenos. Y es que hablamos de generaciones enteras sumidas en la más profunda precariedad.

Pretenden que nos acostumbremos a esta precaria forma de relacionarnos, y lo hemos hecho sin darnos cuenta de lo que suele haber detrás: fomento del individualismo, del egoísmo y la búsqueda inmediata de la satisfacción personal. Los usuarios, de una manera o de otra —incluso de manera recíproca— acaban convirtiéndose en medios para cumplir un fin. Nuevamente reluce esa perturbada y enferma idea que el neoliberalismo trata de vendernos como positiva, cuando es todo lo contrario: el fin justifica los medios. Pero no, el fin no justifica los medios, y no, las personas no son —o no deberían ser— tratadas como tal.

Es una solución rápida, un parche, una tirita bajo la cual nunca sana la herida. No hay nada de revolucionario en esto, el verdadero acto revolucionario es amar y cuidar al resto. Es lo único de lo que el sistema no te puede privar y aquello que debes explotar sin mesura. Como dijo la gran poeta Gata Cattana: “No aman de igual forma los ricos y los pobres. Los pobres aman con las manos, aman en la carne y con gula, en las peores estampas, en condiciones famélicas y con todo en su contra. Entienden de lunes y de tedios domingueros, y de gastos imprevistos de facturas y de angustias que embisten mes a mes a quemarropa (…) Los pobres han aprendido a aprovechar los vis a vis entre jornada y jornada de trabajo. Aunque no haya trabajo”.