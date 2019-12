Juan Carlos Monedero ha intervenido para defender a Thunberg: “La conclusión que sacamos de una chica adolescente que, en vez de estar en el colegio pendiente de otro tipo de cuestiones como el consumismo, está representando una lucha contra el cambio climático que le impide a la gente más joven no tener futuro porque no va a hacer planeta es que nos reímos”.

Ana Rosa: "Estoy muy a favor de la cumbre por el clima, pero la utilización de esta niña no me parece bien" #AR3D https://t.co/X9ZQkJyJcs

Entonces, la presentadora, tras recordar la que “se ha armado por una foto en la que está sentada en un sillón de cuero con maderas nobles”, se ha mostrado en contra de la activista. “Estoy muy a favor de la cumbre del clima, que no sé quién ha dicho que no lo estoy, pero la utilización de esta niña no me parece bien”, ha indicado.

Otro colaborador del programa, Fernando Berlín, se ha posicionado a favor de Thunberg. “La de esta niña nos preocupa mucho pero de las infantas no habla nadie. También perderían clase cuando han ido a tantos eventos, pero eso no preocupa. Greta Tamberg como habla del cambio climático pues mejor en casa”, ha sentenciado.