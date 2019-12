Antonio Resines, en 'Liarla Pardo', sobre Greta Thunberg: "A ver, la niña es rara"

El actor Antonio Resines ha sido entrevistado este domingo en el programa Liarla Pardo de LaSexta, presentado por Cristina Pardo.

Durante la entrevista, la presentadora le ha preguntado por la Cumbre del Clima de Madrid y, más concretamente, por Greta Thunberg, la joven activista sueca que ha sido el centro de atención durante la primera semana del evento.

Y Resines no se ha cortado a la hora de referirse a ella: “A ver, la niña es rara”. Luego ha intentado matizar: “Quiero decir, rara, no porque haga esto, sino porque tiene un ojo así un poquillo..., bueno, ahí no está tan rara”.

Sin embargo, el actor valora el papel que la joven ha tenido en la concienciación social sobre la emergencia climática.

“Lo que sí ha hecho es darle más vidilla a esta historia, que hable gente más preparada y con argumentos”, ha asegurado.

Además, ha quitado hierro a que la chica no vaya al colegio. “No irá porque sus padres no la han llevado, punto”, ha despejado.