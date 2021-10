Arguiñano habla claro de política, lanza una pulla a un líder y arrasa: "Presidente ya"

El cocinero Karlos Arguiñano está en boca de todos en las últimas horas por un discurso sobre los ingleses y el Brexit que ha pronunciado en su programa de cocina de Antena 3.

Con su particular estilo habitual, el chef dice que los ingles están “sin camioneros para repartir gasolina ni nada de nada”. “Estos del Brexit ese famoso en vaya lío se han metido, ¿eh? Es fácil echar a los trabajadores, sí. Les echas a los trabajadores y, ¿quién hace el trabajo? Ahí se ha notado que el trabajador es indispensable en la sociedad”, afirma.

Luego, Arguiñano carga contra el primer ministro británico, Boris Johnson: “El inglés ese, el presidente ese que tienen de la melenita rubia, ese lo que tiene bueno es el peluquero”.

El cocinero subraya que “tienen lo suyo los ingleses”. “No digo todos, pero esos del Brexit... una sensación me dio... como de raza superior. Pues no. No hay nadie que sea de una raza superior. Nadie en el mundo. Hay más altos, más rubios, más fuertes, más pobres, más ricos... Pero raza superior no es nadie”, resalta.

“Si alguien no lo sabía ya se lo he dicho yo. Hay algunos que se creen que son raza superior. ¡Pues yo digo que Gibraltar español”, zanja.