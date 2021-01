La clave de todo en WallStreetBets, según su fundador, es la sinceridad: allí los usuarios cuentan cuando ganan, pero también cuando ven volar su dinero por una mala decisión.

Todos juegan bajo la misma máxima: YOLO. You Only Live Once. Solo se vive una vez.

De comunidad a ejército

Los integrantes de WallStreetBets durante los primeros años de vida del foro eran poco más de mil jóvenes inversores que se hacían llamar “degenerados”. Ahora, el foro tiene más de 5,7 millones y es ese músculo el que les ha permitido desafiar a los fondos que basan su fortuna apostando por el hundimiento de empresas en problemas.

La clave para ese crecimiento ha sido, entre otras cosas, la popularidad de nuevas herramientas digitales como la plataforma Robinhood, creada con el objetivo de democratizar el acceso a los mercados financieros. El nombre no es casual, y es que el foro parece que no perdona la avaricia excesiva. Ni siquiera la de su creador.

Rogozinski, que ahora tiene 39 años y vive en Ciudad de México con su mujer y sus dos hijos, fue defenestrado como administrador de WallStreetBets después de la publicación de su libro WallStreetBets: How Boomers Made the World’s Biggest Casino for Millennials (WallStreetBets: cómo los boomers hicieron el casino más grande del mundo para los millennials).