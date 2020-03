Así viven los profesores de Madrid la "improvisada" suspensión de las clases: "Esto no son vacaciones"

Europa Press News via Getty Images

Lo llamativo, aclara, es que “nadie me ha explicado con detalle cómo llevar a cabo nuestra labor estos días. Solo se nos ha dicho que estemos siempre pendientes del correo”.

“Entre los compañeros hay discusión de si tenemos que ir al instituto o no”, explica Sergio. A él, de momento, no le tocará “salvo días puntuales”. Lo que sí le corresponde desde este miércoles es trabajar “desde casa, a través de la plataforma online que tiene cada centro y desde la que van a controlar nuestros horarios”.

Lo confiesan Sergio y Nuria, dos profesores de instituto en Madrid. Ambos dan Griego, Latín y Lengua España y, como al resto de su colectivo, les ha pillado la noticia de sorpresa. Aún hoy siguen sin conocer todos los detalles de una medida que no es clara, “porque el Boletín de la Comunidad tampoco lo es”. No hay plan ni un protocolo, sino que cada centro adopta sus medidas, reconocen casi al unísono.

“Esto no son vacaciones, aunque los alumnos y algunos medios se lo crean”. Los profesores de la Comunidad de Madrid afrontan desde este miércoles y, al menos hasta el día 26, el cierre de los centros de enseñanza . Una medida adoptada de urgencia por varias comunidades para prevenir la expansión del coronavirus . Y su puesta en marcha, sin previsión, está generando muchas complicaciones a padres, alumnos y a los propios docentes: “El problema es la falta de información, se nota que ha sido improvisado”. “Entre los profesores había caras de agobio, de no saber qué iba a pasar”.

Su colega Nuria ha recibido otras instrucciones de su dirección: ella sí tiene que ir, aunque tampoco sabe cuándo ni por qué. Se lo indicaron después de una reunión “en la que no nos dijeron nada, salvo que se cancelaban las clases presenciales”. “Según el comunicado a los profesores sí nos toca ir. Dependerá de la Comisión de Riesgos Laborales y de cada centro. Tengo compañeros con hijos y no los quieren dejar con los abuelos, no sabemos si plantearán otras opciones o qué”.

Ella explica que en su caso tienen un sistema “más rudimentario” para el teletrabajo: “Un sitio web básico donde subir las tareas para que los alumnos las descarguen y las suban una vez ya hechas”. ”Además, cada clase tiene un email personalizado y ahí iremos enviando los materiales más individualizados de cada grupo”.

La profesora de ESO y Bachillerato indica su planificación para esta cuarentena: “Como son dos semanas voy a cambiar el orden de lo que tenía previsto y trabajaremos los temas que requieran menos explicación cara a cara. He pensado grabarme algún audio o vídeo desde casa”. Son soluciones decididas por ella misma ante la falta de un plan previo, matiza, porque “como ha sido tan improvisado, al final cada uno tendremos nuestro método. Cada profesor hemos tenido que tomar decisiones muy rápidas, especialmente los que damos Bachillerato”.