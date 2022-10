Ayuso destaca esta "característica común" entre Álvarez de Toledo y Macarena Olona

SOPA Images via Getty Images

“Creo que Cayetana y Olona no tienen nada que ver entre ellas. Son perfiles distintos, con ideas diferentes, pero quizás tienen una característica común que es la de hablar claro”, ha señalado.

“También es verdad que no siempre les asiste la razón. Hay que hablar claro, pero hay que ser conscientes de que uno no siempre tiene la razón por el hecho de hablar con claridad”, ha matizado, poco antes de reconocer que, aunque “ser polémico es fácil”, no hay que ir “caminando de polémica en polémica”.