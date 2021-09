Ayuso niega presiones al PP: "No presiono, voy de frente, me da pereza crear un personaje y mentir"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha pronunciado este viernes sobre la crisis interna generada en el PP madrileño a raíz de su anuncio de ser candidata a presidir la formación regional.

Lo ha hecho en un acto del Foro Periodismo 2030 donde ha negado “presiones” a su partido pero instando una vez más a que el Congreso que se debe de celebrar para elegir al líder del PP de Madrid sea “pronto”.

“Las fechas no las marco yo, a mí me gustaría que se celebrara pronto, pero entiendo que la organización lleve sus tiempos. A mí me parece que hacerlo pronto es bueno para todos, pero tampoco tengo que presionar”, ha afirmado Ayuso.

Acto seguido, ha negado que esté presionando y lo ha hecho con esta peculiar descripción de sí misma:

“He leído presiones, etcétera, yo no presiono. Simplemente, yo me defiendo, como lo he hecho siempre, con la palabra. Y además, yendo de frente. Creo que es importante que la gente sepa dónde encontrarte. Me gusta ir de frente porque, no sólo creo que es lo correcto decir la verdad en todo momento, es que me da mucha pereza tener dos vidas y tener que crear un personaje y tener que mentir en algunas ocasiones para luego tener que acordarme de lo que dije. Bueno, me parece todo terrible, no va conmigo. Básicamente, es que me gusta ir de frente. Entonces, ¿para qué mentir?”.