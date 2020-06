Díaz Ayuso reconoce sin querer que gestionó las residencias y se queda con esta cara tras darse cuenta

Ayuso ha respondido criticando el tono de la oposición y ha puesto como excusa las distintas competencias que tiene cada administración. Y ha dicho lo siguiente:

“Es cierto que las competencias municipales no son las mismas que las autonómicas. Yo he tenido que gestionar la sanidad, hemos tenido que gestionar las residencias, tenemos que gestionar los impuestos de la comunidad entera y tenemos una relación directa con el Gobierno de España. Es cierto que son distintas competencias”.

Después ha achacado la culpa del desencuentro a los partidos de la oposición.

Sin embargo, Ónega se había fijado en un detalle de sus declaraciones: “Presidenta, ha dicho que usted gestionaba la sanidad y las residencias. O sea, que nos está diciendo que gestionó las residencias, ¿no fueron competencia entonces del mando único?”.

La periodista hace esta pregunta porque tanto Ayuso como otros líderes del PP han acusado a Pablo Iglesias de ser el responsable de la cantidad de fallecidos en las residencias porque tenía el “mando único”, algo que el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales siempre ha negado, asegurando que las competencias eran autonómicas.

Al reconocer que fue su Gobierno el que gestionó las residencias, Ayuso acababa de entrar en una contradicción, motivo por el que le ha cambiado el rostro en directo y ha tenido que explicarse.

“Bueno... ya estamos... Yo lo que digo es que las competencias autonómicas... Sí, pero que ya empezamos con las, con lo que la... a ver. La gestión de los servicios sociales. A ver, el Ayuntamiento tiene unas plazas, la Comunidad tiene otras, pero la gestión de los servicios sociales de las propias como de los hospitales de la Comunidad. Es decir, que las competencias autonómicas y las competencias municipales no son iguales. Pero durante el mando único de esta gestión es cierto que había unas directrices concretas políticas tanto de la sanidad como en las propias residencias, que es algo de lo que yo aún no he hablado. Pero sí, así es. Digo en la entrevista. En fin, que no hace falta eso”.