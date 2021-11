Lo que supone políticamente el acuerdo de Ayuso y Vox sobre los presupuestos

Europa Press News via Getty Images

Por eso, ha querido pactar los presupuestos (que se aprobarán en la Asamblea a finales de mes) para evidenciar ese matrimonio de apoyo externo. Y Vox también ha querido amarrar este acuerdo en un momento en el que en Madrid no tiene el tirón que creía (debido a Ayuso) para decir que son útiles y que son los que condicionan lo que pasa en la Comunidad.

La presidenta de Madrid no tiene ningún reparo en pactar con la ultraderecha, son sus aliados naturales. Este estilo tiene poco que ver con la mayoría de Europa, donde este tipo de pactos están mal vistos y se hace un cordón electoral. Esto sería impensable, por ejemplo, con Angela Merkel y su CDU.

A Ayuso le ha costado tres años sacar unos presupuestos propios. Ahora ya todo lo que pase será de su responsabilidad y dominio, ya son sus cuentas, como ella había pedido. Unas cuentas para 2022, lo que será la parte final de la legislatura. Aunque se adelantaron las elecciones, según el Estatuto, habrá de nuevo comicios dentro de dos años (en mayo de 2023). Por lo tanto, con estas cuentas podría aguantar prorrogándolas hasta las próximas urnas.

Ayuso sigue viviendo su luna de miel demoscópica, y en las últimas encuestas publicadas se refleja que incluso aumentaría su resultado respecto al 4-M y rozaría la mayoría absoluta. Su tirón se nota también en que sacaría hasta 15 puntos más en Madrid que Pablo Casado en las generales en esta comunidad, según un barómetro de El Confidencial.

Hay que esperar a ver los números exactos y el proyecto de presupuestos con las enmiendas de Vox, pero han sido, según ha anunciado Rocío Monasterio, 13 puntos. Y por lo que ha avanzado, se ven una serie de líneas maestras. No entra dentro de este pacto la derogación de artículos de las leyes LGTBi, pero eso no significa que no se vaya a hacer. La Comunidad de Madrid ha dicho que se seguirá “negociando” con Vox este asunto, por lo tanto cederán dentro de unos meses a esa exigencia más ultra.