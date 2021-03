Esa caja B de la que usted me habla...

Ellos dos dominaron el partido con mano férrea desde 1990 hasta 2018 (casi treinta años en total), no se movía nadie sin que ellos lo decidieran. Pero de la caja B dicen no saber nada de nada, y de sobres tampoco. Los dos han declarado este miércoles ante la Audiencia Nacional, en calidad de testigos, en el llamado juicio de los papeles de Bárcenas. Han evitado hacer el paseíllo y han conseguido que el tribunal les permitiera hacerlo por videoconferencia. Tiempos de zoom, asuntos viejos y sucios.

La Justicia así lo sostiene. Pero parece que los dos principales líderes del partido, José María Aznar y Mariano Rajoy, no sabían nada de lo que pasaba dentro de su partido. Eso dicen. Podían dirigir un país, se han proclamado durante años como los artífices de los dos ‘milagros económicos’ de España, defendían que cuadraban el déficit como nadie frente a la derrochadora izquierda, que metieron a España en el euro… pero de las cuentas internas del PP no querían saber nada.

Rajoy se ha hecho más marianista que nunca. Sí ha dado la cara sin mascarilla, pura piel de cocodrilo. No tiene tanto ego estético como Aznar, no está obsesionado con marcar abdominales (aunque el andar rápido no lo ha dejado y ha lucido tinte oscuro de pelo en contraste con la blanquecina barba). Con fondo blanco, cuadros, maceta… ¡y airpods molones! Eso sí, siempre mordaz, con risa irónica. Ese ritmo de ‘yo no voy a decir esto’, pero la cuela. Hasta el presidente del tribunal (que ha echado una mano a los expresidentes frenando muchas preguntas) le ha tenido que pedir que dejara de repetir que los abogados daban demasiada “autoridad” a Bárcenas.

Tras una sesión de más de tres horas y media, quedan varias cosas claras. Se puede ser presidente de un partido y del Gobierno sin mirar las cuentas propias. ¿Para qué? Mejor dedicarse a las cuentas de los demás. Tanto Aznar como Rajoy han dicho que sus funciones eran meramente políticas. Es decir, se dedicaban a las listas electorales, a los mensajes, a los mítines… La gestión, para otros. De hecho, hasta Rajoy ha comentado que no sabía cuando era ministro a quién se adjudicaban las obras.

Los highlights oficiales de Aznar han sido: “jamás he cobrado ningún sobresueldo”, “yo no he conocido nunca una contabilidad B del PP, ninguna contabilidad paralela”, “no, señor, no he recibido ninguna cantidad”, “ni conocía esos papeles ni conozco esos papeles”, “vengo en condición de testigo, no de tertuliano”, “no era inspector de cajas fuertes”, “no puedo dar instrucción de pago porque no tengo competencias para eso”...

Rajoy calienta… que llegan tus titulares: “No ha habido una caja B”, “es absolutamente falso”, “es un delirio de Bárcenas”, “habrá unos papeles de Bárcenas que él tendrá que explicar”, “empieza a ser una vergüenza todo lo que estamos viviendo”, “nunca he triturado lo que nunca he tenido”, “en mis 40 años como militante del PP no he escuchado a ningún dirigente, militante ni empleado del PP hablar de la famosa caja B a la que usted ha hecho referencia”...