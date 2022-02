Bea Fanjul (PP) cuenta la historia de un niño catalán de 10 años y se lía en Twitter

Beatriz Fanjul, presidenta de las Nuevas Generaciones del PP, ha intervenido este sábado en un acto de campaña de su partido en Castilla y León, donde ha animado al voto al candidato popular y presidente de la región, Alfonso Fernández Mañueco.

Durante su intervención, breve, Fanjul ha contado la historia de un joven de 20 años al que conoció este viernes.

“Marco es catalán, se fue de Cataluña hace 10 años y me comentaba una frase que me llamó muchísimo la atención. Su padre le dijo: nos vamos a Segovia a vivir. Él entonces tenía 10 añitos y le preguntó a su padre: ¿dónde está Segovia? Entonces, él me decía: Bea, es que no te enseñaban Historia de España. Es que no te contaban, yo no sabía ni siquiera lo que era ser fascista. Marco, a día de hoy, con 20 años, nos dio una lección de historia a todos los que estábamos ayer. Me quedé alucinada de la capacidad de aprendizaje, de cómo un niño, con 10 años, tenía ese interés por querer saber más”.