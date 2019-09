Boris Johnson amenaza con elecciones anticipadas si la oposición bloquea un Brexit sin acuerdo

Boris Johnson no convoca elecciones anticipadas, pero amenaza con hacerlo. El primer ministro británico ha anunciado que se plantea el adelanto electoral si el Gobierno es derrotado esta semana en el Parlamento por los diputados que quieren bloquear un “brexit” sin acuerdo. “Yo no quiero elecciones”, ha indicado, antes de exhortar a los parlamentarios a no generar otro retraso del proceso.

El mandatario se ha reunido de urgencia con los miembros de su gabinete este lunes para analizar la situación en torno al Brexit y la presión sobre el Parlamento, que suspenderá su actividad semanas antes de la fecha prevista para la salida británica de la Unión, el 31 de octubre.

La opción, ya anunciada por la oposición, de bloquear por vía parlamentaria un Brexit sin acuerdo llevó al líder ‘tory’ a pedir a la reina la suspensión del Parlamento, decisión que contó con la aprobación de Isabel II.