El indignante episodio que vivió una doctora con el padre de una chica enferma de coronavirus

Para sorpresa de la doctora y de la propia Chaparro, el padre no entró en razón, sino todo lo contrario: ”¡Mi hija no se va a quedar en casa! ¿Qué se ha creído usted? Mi hija tiene todo el derecho del mundo a salir. Usted no la va a encerrar. Esto no es una dictadura. Mi hija va a salir de casa cuando le de la gana”.

Acto seguido, según relata Chaparro, el hombre colgó, dejando “estupefacta” y “paralizada” a la sanitaria, quien contó lo sucedido a la periodista.

Chaparro no puede evitar analizar lo sucedido y realiza la siguiente reflexión: ”¿Cómo se puede ser tan egoísta? Egoísta hasta el punto de jugar con la vida de las personas y con un nuevo brote que se extienda hasta obligar a confinar a todo un país. Porque así empezó la Covid, con una sola persona que se infectó en la otra punta del mundo”.

Para colmo, según le contó la doctora, la chica vive con sus padres “en un chalet enorme con piscina”.

La periodista se pregunta qué se puede hacer con gente que no entra en razón. ”¿Debería ser el Gobierno más duro? Quizá es momento de empezar a multar en serio a todos los que no cumplen con las medidas con las que pretendemos salvarnos todos. Porque os aseguro que si el virus se cebara con niños y adolescentes nuestros abuelos se quedarían en casa el tiempo que hiciera falta”, plantea.