Carme Chaparro pide perdón a Marta Flich en 'Todo es mentira': "Compañera, lo siento"

Marta Flich ha mostrado su sorpresa por lo acontecido y ha asegurado: “Yo no salgo de mi asombro y no contesto ante semejante contenido intranscendente, ordinario y chabacano”.

Además, ha asegurado que su trabajo es “ser copresentadora de ‘Todo es mentira’, ahora estoy sustituyendo a Risto y a eso me dedico”: “De Cristina Seguí no tengo absolutamente nada que decir, es insustancial en forma y fondo”.

La presentadora ha contado que Chaparro le ha pedido perdón en privado: “Lo que ya no me parece tan bien es lo inédito que tiene para mí, ver que mi compañera Carme Chaparro se hace eco de este tipo de contenido. Ella rectifica, ve que se ha equivocado y en privado, me pide perdón. Carme, disculpas aceptadas…”.

Y ha sentenciado: “Ahora a seguir haciendo mi curro que es por lo que me pagan… Gracias a la cadena por confiar en mí, apoyarme. Aquí en Mediaset no está reñido el rigor, con el humor, el entretenimiento y todo lo demás”.

Tras estas palabras y al dar paso a Cuatro al Día, Chaparro se ha vuelto a disculpar, esta vez en público: “Hemos hablado compañera y lo siento. Siento ese malentendido. Un beso enorme”.