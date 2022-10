Carmen Mola: "En la serie se podía haber contratado a una actriz de 50, la edad del personaje"

Agustín Martínez: Nosotros partimos de que tenemos una experiencia muy grande como guionistas de televisión y un día nos hicimos la pregunta de qué pasaría si ese sistema que utilizábamos como guionistas nos lo lleváramos a la literatura, y ese fue el origen. Más que la mecánica de cómo nos dividimos el trabajo, el verdadero misterio es haber encontrado el equilibrio entre los tres, respetarnos mucho y ser los tres muy conscientes de que lo importante es que nos salga la mejor novela posible.

Jorge Díaz: Bueno, hay venganzas sucesivas. Si a mí él me quita algo, yo le quito algo después —bromea—. Cuando empezamos con Las madres, el primer día que nos reunimos uno dijo: “A mí me gusta cuando aparece un cadáver al que le falta algo”. Eso inicia una conversación que no sabemos dónde va a llegar… Y entonces uno, no se sabe cuál, dice: “¿Y si en lugar de faltarle algo le sobra algo?”. Y después de decir mil cosas distintas, uno suelta: “Tiene un feto dentro”. En ese momento da igual quién lo haya dicho. ”¿Y quién se lo ha metido? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo han matado así? ¿Y de dónde sale ese feto?”. Pues ya están Las madres. De esa discusión entre los tres, la idea va creciendo, va creciendo hasta que lo convertimos en novela. Pero lo fundamental es ese primer momento porque, de repente, del frontón entre los tres van saliendo cosas, cosas, cosas hasta que llegamos a algo que nos plantea un montón de preguntas.