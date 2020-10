Casado: "Esta moción es una mentira más para que Sánchez siga en La Moncloa"

Casado ha criticado la presentación de la moción de censura por parte de Vox, a la que ha calificado de “pérdida de tiempo”. La iniciativa de Vox parece dirigida a atacar al PP y no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. “Hoy presenta esta moción de censura, que no va contra el Gobierno, sino contra el partido que le ha dado trabajo durante 15 años”, ha criticado.

🔵 @pablocasado_ : "Señor Abascal, ¡hasta aquí hemos llegado!. Esta #MocióndeCensura no la dispara contra el Gobierno sino contra el partido que le ha dado trabajado 15 años, pero el tiro, le ha salido por la culata. VOX es el seguro de vida de Sánchez para seguir en La Moncloa". pic.twitter.com/Zy5L7ETewp

Casado ha acusado a Abascal de hacer un regalo al Gobierno, que saldrá más cohesionado y más reforzado de la moción. “Hoy viene a hacerle otro regalo más. Viene a fortalecer el bloque de investidura, justo cuando más débil estaba. ¿Por qué hace todo esto? Puro populismo. Cuanto peor para España, mejor para usted”, ha señalado.

También ha advertido a Vox de que no intente acabar con el PP. “Señor Abascal, ahora lo que quiere no es cambiar el Gobierno, sino suplantar al PP. Abandone toda esperanza. No es el primero que lo intenta, pero será el último”, ha afirmado.

Casado ha marcado mucha distancia con Vox, criticando el discurso realizado el miércoles por Abascal en su primera intervención en el debate de la moción de censura. ”¿Usted cree que a una pensionista le interesa lo que diga Soros o su pensión? ¿Usted cree que a un joven desempleado le interesa el virus chino o que no va a encontrar trabajo?”, ha afirmado.

A pesar de que el PP gobierna en varias comunidades autónomas como Madrid, Andalucía y Murcia gracias al apoyo de Vox, el líder de los conservadores ha asegurado no sentirse rehén de la ultraderecha. “El PP no va a ser rehén de lo que diga Vox”, ha dicho.

El PP votará en contra de la moción de censura

El presidente del PP ha despejado la incógnita sobre el sentido de voto, desvelando que los diputados de su formación votarán en contra de la moción de censura. “Votaremos no a su candidatura para presidir el Gobierno de España. Votaremos no porque decimos no a la polarización que usted necesita”, ha anunciado.