Cataluña, la nueva batalla de Ayuso en su guerra con Moncloa

Las pistolas de ambos Gobiernos están humeantes y con balas en la recámara. Solo así se entiende que Ayuso vuelva a ser la voz discrepante sobre el consenso que Pedro Sánchez intenta alcanzar con las autonomías sobre cómo afrontar la Navidad del coronavirus . “Ahora parece que hay un alto al fuego porque como en Madrid las cosas están yendo bien y no se han cerrado los bares como en Cataluña y en Castilla y León, parece que no hay guerra”, cuenta un cargo popular del Ejecutivo en Sol que pide anonimato.

Quizá por ello, la oposición al Gobierno madrileño no percibe un cambio de estrategia de su máxima responsable: “No tenemos la percepción de que haya reducido ni un ápice su estrategia de cavar trincheras y buscar conflicto. No han pasado ni 4 días desde que la presidenta envió una carta a la Comisión Europea quejándose y hoy ya está sugiriendo que va a hacer por su cuenta su propio plan de vacunación. A la señora Ayuso le va en el ADN la crispación. Si no confrontara no sería Ayuso y perdería su razón de ser”, cuenta Pablo Gómez Perpinyà, portavoz de Más Madrid en la Asamblea.

¿Crispará el viaje de Díaz Ayuso a Cataluña? En el Ejecutivo regional entienden que haya quien lo venda como una afronta a la Generalitat, a pesar de que durante la pandemia ha calcado algunas de sus estrategias: “Entiendo que haya una parte interesada que lo venda como un ataque y una provocación, pero es símplemente una acción de un presidente más que quiere aportar para que todo mejore, porque al contrario que en Madrid, en Cataluña se han cerrado los bares”, recuerda la fuente del Ejecutivo autonómico, quien se acuerda del viaje del expresidente Quim Torra y su séquito independentista a Madrid. “Vinieron cuando estaba Carmena y nadie dijo que venían a pavonearse, ni a absolutamente nada. Nadie se alarmó cuando vinieron los independentistas e hicieron un acto en Madrid”.

“Percibimos cierto nivel de triunfalismo que es muy peligroso”

Lo cierto es que el rostro visible del Gobierno madrileño lucirá las buenas cifras de la región, aunque se olvidará de que es la Comunidad con más muertos por covid desde que empezó la pandemia. Y la oposición ya teme los efectos del pin que se ha colgado Díaz Ayuso: “Percibimos cierto nivel de triunfalismo que es muy peligroso. Tememos que las noticias de la vacuna, sumado a un exceso de confianza de Ayuso, nos haga bajar la guardia. La luz al final del túnel puede cegarnos y hacernos tropezar de nuevo. Necesitamos menos inauguraciones de hospitales y más refuerzo de la Atención Primaria para los meses venideros”.

Ese será el penúltimo viaje de Díaz Ayuso antes del puente de la Constitución: la inauguración del hospital de pandemias Isabel Zendal el próximo 1 de diciembre. El Ejecutivo no precisa cuántos médicos, enfermeros y demás personal recorrerá sus pasillos. Pero solo la mole, enclavada entre los restos de la Ciudad de la Justicia y la ciudad deportiva del Real Madrid, en Valdebebas, ya merece una fiesta a la que se ha invitado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, pero no a los partidos de la oposición. El vaticinio del PP, expresado por el secretario general, Teodoro García Egea, es que el centro, dentro de medio siglo, mantendrá el nombre pero cambiará los apellidos por los de la presidenta.