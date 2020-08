Celáa, tras ser preguntada por si ha visitado algún colegio: "No he tenido tiempo"

“He estado, igual que todos los equipos del Ministerio, a pie de obra todo el tiempo. Todo el tiempo disponibles. He pasado agosto hablando con los consejeros, me he retirado de mi despacho apenas ocho o nueve días, dos de ellos para acompañar en visitas institucionales al Jefe del Estado”, ha puntualizado. “El resto, si bien me he ido de mi despacho, no me he ido de mi teléfono”.

“¿Ha ido a algún colegio, ministra, durante este mes de agosto para examinar esto que usted me decía que es tan importante, los trabajos que se están haciendo?”, ha querido saber Alsina.

“No, no he tenido tiempo, pero en septiembre sí. En septiembre iremos a colegios”, ha prometido. “Además en septiembre continuaré con otra Conferencia sectorial y otra Comisión general apenas comience el curso”.