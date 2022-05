Chanel, sobre las amenazas del 'Benidorm Fest': "Me dijeron voy a ir Turín con una metralleta"

Sin embargo, la historia de Chanel no empezó especialmente bien. La cantante no partía como una de las favoritas en el Benidorm Fest y su victoria motivada especialmente por el voto del jurado —por encima de Rigoberta Bandini y de Tanxugueiras que sí contaban con apoyo popular— desató toda una polémica.

Según ha contado durante la actuación no se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero sí notó algo raro en el ambiente. “Fue una ‘volada’ muy fuerte. Me enteré de que todo se había revolucionado porque, cuando dijeron mi nombre y volvimos a actuar, el público estaba con nosotros, dándolo todo, pero luego se percibió una energía muy rara. Era como que había algo que no cuadraba y no sabía qué era”, le dijo a Motos.