Un profesor recuerda su primera tutoría con más de 20 alumnos repetidores: años después, cuenta por qué ahora sería impensable

El graduado en Física y profesor de Matemáticas, Pedri Martínez Núñez, es uno de los docentes de moda en las redes sociales, especialmente en TikTok (@pedrilegend), en el que ya suma 94.000 seguidores, sobre todo por sus opiniones acerca de la educación actual y reflexiones a raíz de algunas situaciones que ha vivido en el aula.

Un día, volviendo a casa, recordó la primera vez que fue tutor de una clase de unos 30 alumnos. Era más joven y tenía poca experiencia, pero les recuerda como alumnos "disruptivos, pasotas" y algunos problemáticos, en cuya lista aparecían varias anotaciones de partes o expulsiones en cursos anteriores. Pero les recuerda con un cariño enorme: "Era un tercero más malo que un dolor de muelas; yo los quería un montón".

"Siempre están en mi corazón, se portaron muy bien, conmigo cumplían. Claro, yo me imagino a ese tercero hoy en día y yo creo que sería impensable", ha advertido.

Por qué ahora sería impensable

Hay que tener en cuenta que en aquel momento eran un total de 31, unos de los cuales, según el docente, 24 habían repetido una o "incluso dos veces". "Cuando te pasan la lista a principio de curso, lees que este tiene no sé cuántos partes, este el año pasado fue expulsado... Tú veías que el grupito tenía su cosa", ha contado.

A pesar de ello, les guarda un especial cariño al ser su primera vez: "La primera vez de todos, generalmente, suele ser muy bonita y siempre tiene muy buenos recuerdos. Conmigo, genial, pero eran muy perros". Ese comportamiento se reflejaba en las notas, pues estudiaban muy poco: "Eran muy vagos".

Y eso solo significaba muchos suspensos. Ahora eso ya "no existe". "Si de repente un grupo presenta esas estadísticas, se presenta la Interpol y la CIA pidiendo las cabezas de todos los profesores de ese grupo", ha lamentado. Antes "era lo que había y ya está".

Los porcentajes de suspenso... poco probables

Según ha contado, ahora sería poco probable tener un porcentaje de suspenso muy alto. "Ya se hubieran encargado los profesores de que no hubiese tanto porcentaje de suspenso, porque si no, aparece allí el FBI. Yo no he tenido esas facilidades como hoy en día, yo hacía un examen por tema. Ahora dejo el cuaderno, antes que nada. Y aun así cumplían", ha comentado.