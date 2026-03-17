El anillo de esmeralda valorado en un millón de euros y 12 kilates con el que juega Sabalenka, número uno del tenis mundial: "Espero que mis oponentes se distraigan"

La número uno del tenis mundial, Aryna Sabalenka, se ha convertido en el centro de todas las miradas durante el torneo de Indian Wells, no solo por sus espectaculares puntos dentro de la pista, sino también por una espectacular joya que ha revolucionado el circuito.

Se trata de su anillo de compromiso con el empresario brasileño, Georgios Frangulis, de 37 años. Es una pieza única valorada en cerca de un millón de euros que ha decidido llevar incluso durante los partidos. Y es que la historia detrás del anillo es tan llamativa como la joya en sí.

Una pedida de película y un valioso anillo

Sabalenka compartió en redes sociales un emotivo vídeo en el que su pareja, Georgios Frangulis, le pedía matrimonio. La escena, cuidadosamente preparada, tuvo lugar junto a una piscina cubierta de pétalos de rosa blanca y rodeada de una elaborada decoración floral, creando una estampa romántica que rápidamente llamó la atención.

El momento destacó por su carga emocional, pero también por el impresionante anillo que acompañaba la propuesta. Diseñado por la joyera Isabela Grutman, la pieza cuenta con un diamante ovalado de 12 quilates como protagonista, valorado en unos 750.000 dólares. Este está montado sobre esmeraldas que son las piedras favoritas de la tenista. Además, está acompañado por una delicada banda de diamantes pavé, lo que eleva su valor total a cifras cercanas al millón de euros.

Una joya que también compite

Lejos de guardarlo para ocasiones especiales, Sabalenka ha sorprendido al mundo del tenis al decidir no quitarse el anillo durante sus partidos en Indian Wells. La imagen de la bielorrusa golpeando la pelota con semejante joya en la mano no ha tardado en hacerse viral.

“Es muy cómodo. Hicimos algunas pruebas antes para ver si existía algún riesgo de perder el diamante al jugar, pero no hay ninguno”, explicó la tenista tras su debut en el torneo. Su decisión, poco habitual en el deporte profesional, ha generado tanto admiración como curiosidad.

Pero más allá de lo estético, Sabalenka ha dejado caer entre risas que el anillo podría incluso darle ventaja competitiva. “Estaba bastante segura de llevar puesto el anillo en el partido. Se siente brillante. Espero que mis oponentes se distraigan con este diamante y eso me beneficie”, comentó, mostrando su característico sentido del humor.

Victoria en Indian Wells

Más allá del espectáculo mediático, Sabalenka ha demostrado que su rendimiento no se ve afectado por el peso —ni económico ni simbólico— de la joya. La número uno del mundo logró conquistar por primera vez Indian Wells tras imponerse a Elena Rybakina en una final épica (3-6, 6-3, 7-6) tras 2 horas y 31 minutos de batalla en el desierto californiano.

El triunfo tuvo un sabor especial, ya que la bielorrusa logró sacarse la espina de sus derrotas en las finales de 2023 y 2025. Además, consiguió romper una racha negativa ante Rybakina, quien la había superado en anteriores enfrentamientos decisivos.

Un precedente de lujo en el tenis

Aunque inusual, Sabalenka no es la primera en lucir una joya de alto valor en la pista. En 2004, Anna Kournikova jugó un partido con un espectacular anillo de compromiso regalado por Enrique Iglesias.

Aquella impresionante pieza, es un diamante rosa de 11 quilates procedente de la exclusiva mina Argyle en Australia, y según los expertos está valorada en unos 5 millones de dólares.