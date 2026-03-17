Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El anillo de esmeralda valorado en un millón de euros y 12 kilates con el que juega Sabalenka, número uno del tenis mundial: "Espero que mis oponentes se distraigan"
Deporte
Deporte

El anillo de esmeralda valorado en un millón de euros y 12 kilates con el que juega Sabalenka, número uno del tenis mundial: "Espero que mis oponentes se distraigan"

Sabalenka deslumbra dentro y fuera de la pista.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Aryna Sabalenka posa con el trofeo de campeona con su anillo
Aryna Sabalenka posa con el trofeo de campeona con su anilloGetty Images

La número uno del tenis mundial, Aryna Sabalenka, se ha convertido en el centro de todas las miradas durante el torneo de Indian Wells, no solo por sus espectaculares puntos dentro de la pista, sino también por una espectacular joya que ha revolucionado el circuito. 

Se trata de su anillo de compromiso con el empresario brasileño, Georgios Frangulis, de 37 años. Es una pieza única valorada en cerca de un millón de euros que ha decidido llevar incluso durante los partidos. Y es que la historia detrás del anillo es tan llamativa como la joya en sí. 

Una pedida de película y un valioso anillo

Sabalenka compartió en redes sociales un emotivo vídeo en el que su pareja, Georgios Frangulis, le pedía matrimonio. La escena, cuidadosamente preparada, tuvo lugar junto a una piscina cubierta de pétalos de rosa blanca y rodeada de una elaborada decoración floral, creando una estampa romántica que rápidamente llamó la atención.

El momento destacó por su carga emocional, pero también por el impresionante anillo que acompañaba la propuesta. Diseñado por la joyera Isabela Grutman, la pieza cuenta con un diamante ovalado de 12 quilates como protagonista, valorado en unos 750.000 dólares. Este está montado sobre esmeraldas que son las piedras favoritas de la tenista. Además, está acompañado por una delicada banda de diamantes pavé, lo que eleva su valor total a cifras cercanas al millón de euros.

Una joya que también compite

Lejos de guardarlo para ocasiones especiales, Sabalenka ha sorprendido al mundo del tenis al decidir no quitarse el anillo durante sus partidos en Indian Wells. La imagen de la bielorrusa golpeando la pelota con semejante joya en la mano no ha tardado en hacerse viral.

“Es muy cómodo. Hicimos algunas pruebas antes para ver si existía algún riesgo de perder el diamante al jugar, pero no hay ninguno”, explicó la tenista tras su debut en el torneo. Su decisión, poco habitual en el deporte profesional, ha generado tanto admiración como curiosidad.

Pero más allá de lo estético, Sabalenka ha dejado caer entre risas que el anillo podría incluso darle ventaja competitiva. “Estaba bastante segura de llevar puesto el anillo en el partido. Se siente brillante. Espero que mis oponentes se distraigan con este diamante y eso me beneficie”, comentó, mostrando su característico sentido del humor.

Victoria en Indian Wells

Más allá del espectáculo mediático, Sabalenka ha demostrado que su rendimiento no se ve afectado por el peso —ni económico ni simbólico— de la joya. La número uno del mundo logró conquistar por primera vez Indian Wells tras imponerse a Elena Rybakina en una final épica (3-6, 6-3, 7-6) tras 2 horas y 31 minutos de batalla en el desierto californiano.

El triunfo tuvo un sabor especial, ya que la bielorrusa logró sacarse la espina de sus derrotas en las finales de 2023 y 2025. Además, consiguió romper una racha negativa ante Rybakina, quien la había superado en anteriores enfrentamientos decisivos.

Un precedente de lujo en el tenis

Aunque inusual, Sabalenka no es la primera en lucir una joya de alto valor en la pista. En 2004, Anna Kournikova jugó un partido con un espectacular anillo de compromiso regalado por Enrique Iglesias. 

Aquella impresionante pieza, es un diamante rosa de 11 quilates procedente de la exclusiva mina Argyle en Australia, y según los expertos está valorada en unos 5 millones de dólares.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Deporte

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos