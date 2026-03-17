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La reflexión de Luis Merlo sobre la cobardía de los homófobos es para enseñar en todos los colegios de España
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La reflexión de Luis Merlo sobre la cobardía de los homófobos es para enseñar en todos los colegios de España

"Siempre hay un grupo".

Daniel Pueblas Lara
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Luis Merlo, en una imagen de archivo.GTRES

El actor Luis Merlo, conocido entre otras cosas por su papel en Aquí no hay quien viva, ha pasado por La cena de los idiotés, el programa que Aimar Bretos conduce en la Cadena SER, donde ha reflexionado sobre su orientación sexual

Lo ha hecho a partir del dilema que se ha planteado para este programa, basado en el caso real de un oyente que estuvo de viaje en Guinea, donde un chico nacido allí de 16 años le pidió consejo porque es homosexual y en su país está muy mal visto.

Luis Merlo no ha dudado y ha dicho que él se iría de cualquier lugar en el que no pueda ser libre. "Yo de un lugar donde no pudiera vivir mi homosexualidad con libertad, me voy a nado y sin nada", ha asegurado.

En esta línea, el actor ha afirmado que "la vida puede ser muy difícil para gente que aún hoy vive esta circunstancia". Aprovechando la ocasión, Luis Merlo ha reflexionado sobre cómo actúan los homófobos

"Siempre hay un grupo"

"Siempre es el grupo el que se anima hasta llegar a matar", ha asegurado en la mesa del programa, destacando a su vez que "el hostigador nunca va solo". Asimismo, ha revelado un patrón que se repite con los hostigadores. 

"Nunca he conocido a un señor, a un chico o a una chica que, caminando solo por la vida, hostigue o se meta con un gay. Siempre hay un grupo. Con lo cual, esto, lo que me viene a mí, personalmente, a decir, es que el hostigador es un cobarde", ha defendido el actor.

"Pocos hostigadores dicen 'Yo solito voy a decirle a estos dos, a estas dos...' Entonces, es una cosa que me llama la atención. Siempre es el grupo el que se anima hasta llegar a matar, como ha pasado a un chaval", concluye el actor.

Daniel Pueblas Lara
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Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

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