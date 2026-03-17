Cuevas de nieve contra drones: las tropas de élite de Noruega se defienden con un método ancestral

Todavía hoy, en plena era tecnológica, las soluciones más ancestrales pueden ser la mejor opción. Que se lo digan a los noruegos y las nuevas amenazas militares que son los drones: un sistema tan barato como eficaz y letal. A grandes males, grandes y antiguos remedios.

En plena carrera tecnológica militar, donde los drones dominan el campo de batalla, las fuerzas de élite de Noruega están recurriendo a una técnica que parece sacada de otro siglo: cuevas excavadas en la nieve a mano. No es nostalgia. Es supervivencia. Según revela Defense News, estos refugios —conocidos como quinzhees— están demostrando ser una de las defensas más eficaces frente a la vigilancia aérea moderna.

Aprovechar el terreno y las condiciones climáticas para defenderse. Es tan antiguo como la guerra. El motivo es simple: los drones ven casi todo… excepto lo que se funde con el entorno. Y en el Ártico, nada es más eficaz que la propia nieve.

Qué son los quinzhees y por qué vuelven a ser clave



Los quinzhees son cuevas compactadas en nieve que los soldados excavan manualmente. Desde fuera, apenas se distinguen del terreno. No emiten señales visibles, térmicas ni de radar significativas si están bien construidos.

Un militar noruego identificado como Poster Boy lo resume en ese medio así: "Es una evolución constante de lo que nos funciona y lo que no. Lo que servía hace cuatro años hoy puede ser inútil por el avance tecnológico".

La clave está en el contexto actual. Los drones han cambiado la guerra: detectan calor corporal, identifican movimientos mínimos y localizan patrones en el terreno.

Frente a eso, una tienda de campaña con camuflaje ya no basta. Las cuevas de nieve, en cambio, rompen todos esos patrones.

Entrenamiento conjunto con OTAN: moverse o desaparecer

La eficacia de este método ha llevado a otras fuerzas a entrenar con Noruega. Unidades de los Royal Marines británicos y del Mando de Fuerzas Especiales de Canadá ya participan en esos ejercicios.

El nivel de exigencia es extremo. Según los propios soldados, algunas unidades deben cambiar de posición cada 15 minutos, permanecer quieto demasiado tiempo aumenta el riesgo de detección y el movimiento debe ser mínimo y siempre aprovechando condiciones como nieve o niebla. Es un equilibrio constante entre moverse y desaparecer.

Drones contra drones: la guerra en dos direcciones



Aunque se protegen de ellos, los soldados noruegos también utilizan los drones. La unidad está probando sistemas adaptados al frío extremo, incluyendo modelos como los de la empresa estadounidense Skydio.

Estos dispositivos cumplen funciones clave:

Vigilancia a larga distancia.

a larga distancia. Detección de enemigos ocultos.

de enemigos ocultos. Apoyo en maniobras tácticas.

Además, se están utilizando drones FPV (visión en primera persona), cada vez más habituales en conflictos recientes.

El jefe del ejército noruego, Lars Lervik, ha confirmado que los drones serán protagonistas en el ejercicio de la OTAN Cold Response 2026, con escenarios tanto de ataque como de reconocimiento.

Tecnología avanzada… y camuflaje de toda la vida



Pero no todo puede ser el recurso clásico o tradicional. Noruega también está probando sistemas modernos de ocultación. Entre ellos, el Sistema Sueco de Camuflaje Móvil, capaz de reducir firma visual, firma térmica y señal de radar.

Las pruebas realizadas en Dinamarca han confirmado su eficacia incluso en entornos árticos. Pero, pese a toda esta tecnología, los propios soldados lo tienen claro: lo más fiable sigue siendo lo básico. "La nieve es nuestra mejor cobertura absoluta", explica Poster Boy.

El factor clave: entender el terreno

La ventaja de Noruega no está solo en el equipamiento. Está en el conocimiento del entorno. Las tropas aprovechan la oscuridad prolongada del invierno, la niebla frecuente y las nevadas que borran huellas rápidamente.

Cuando el tiempo es favorable, se mueven. Cuando no, se quedan completamente inmóviles. Este enfoque reduce al mínimo la exposición. Y, en un escenario saturado de sensores, ser invisible es más valioso que ser rápido.

El caso noruego deja una conclusión: la tecnología no siempre sustituye a lo tradicional. A veces, lo complementa y hay que "rascar" de donde sea para ser más eficientes y a menor coste, de paso.