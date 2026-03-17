Baltasar Garzón señala si Donald Trump puede acabar ante un tribunal por lo de Irán: lamenta cómo puede terminar realmente

Han pasado casi dos semanas desde que EEUU e Israel bombardearan Irán, generando un enorme conflicto que ha acaparado las redes sociales y los principales medios de comunicación de todo el mundo. Algunos países se han mostrado a favor del mandatario estadounidense, Donald Trump, y otros se han posicionado en contra, como España.

En España, Pedro Sánchez entonó un firme y claro "no a la guerra" que provocó una 'rabieta' de Trump, que acabó amenazando varias veces con "cortar todo trato" con el país, cuyos dirigentes ha calificado de "terribles" y a sus ciudadanos "fantásticos". Ahora, Trump ha sufrido su primera 'baja' en el gobierno por este conflicto.

El que fuera hasta ahora el director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense, Joe Kent, ha anunciado su dimisión y se ha mostrado completamente contrariado del conflicto. Ha alegado que no hay justificación para esta guerra y ha teorizado que se ha puesto en marcha por la presión de Israel "y su influyente lobby en EEUU".

Por otro lado, los ataques suceden. En Mañaneros 360 se han hecho eco de los bombardeos a escuelas y otras zonas como hospitales que han provocado "38 médicos muertos", según el presentador Javier Ruiz. Por ello, le ha preguntado al exmagistrado Baltasar Garzón si cree que esto "es un crimen de guerra".

¿Es un crimen de guerra?

Para Garzón, la respuesta es "absolutamente afirmativa, es crimen de guerra". ¿Por qué? Señala que "los ataques a centros sanitarios, a personal sanitario, a vehículos con identificación sanitaria deben ser inmunes de acuerdo con los convenios de Ginebra de 1949, de los protocolos que regulan el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los conflictos armados y también el estatuto de la Corte Penal Internacional en su artículo 8 define precisamente esto".

Sobre Israel, ha comentado que está desarrollando "la misma dinámica" que en Gaza y que "normalmente" suele hacer en sus acciones militares exteriores. Algo que no se llega a acreditar, según el exmagistrado, es la "excusa" que utilizan de que esta cobertura de sanitarios hay "fuerzas armadas" en conflicto.

¿Acabará Trump ante un tribunal?

"Cae en el olvido cómo la respuesta internacional ante una eventual acción judicial de la Corte Penal Internacional no se lleva a cabo, al menos en este momento, pues estamos en el ámbito de la impunidad", ha explicado.

Ha lamentado especialmente que los movimientos de Trump puedan ser un "crimen de guerra impune". Por eso ha pedido tener en cuenta a los actores agresores: "EEUU, que está fuera de la CPI; Israel, que está fuera de la CPI; y en su caso, Irán, que está fuera de la CPI".

"Hay una normativa internacional y el Consejo de Seguridad de Naciones podría intervenir, pero tenemos el derecho de veto en el Consejo de Seguridad y uno de los que lo ejerce es EEUU", ha relatado. Y ha añadido: "Es una situación sumamente delicada e impune".