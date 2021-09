Y al final se impuso Clara: el debate entre feministas hace 90 años con el que se logró el voto femenino

Kent, que meses antes había sido nombrada Director (sic) General de Prisiones y había declarado en una entrevista que lucharía por la “igualdad absoluta” entre hombres y mujeres, escenificó aquel 1 de octubre los miedos de un importante sector de la izquierda sobre lo poco “oportuno” que sería que votaran las mujeres en un país en el que estas estaban normalmente supeditadas a un hombre, ya fuera su padre, su marido o, peor aún, su confesor. Y por eso Kent proclamó desde su escaño:

“Creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer española. Lo dice una mujer que, en el momento crítico de decirlo, renuncia a un ideal. Quiero significar a la Cámara que el hecho de que dos mujeres se encuentren aquí reunidas opinen de manera diferente, no significa absolutamente nada, porque dentro de los mismos partidos y de las mismas ideologías, hay opiniones diferentes [...]. En este momento vamos a dar o negar el voto a más de la mitad de los individuos españoles y es preciso que las personas que sienten el fervor republicano, el fervor democrático y liberal republicano, nos levantemos aquí para decir: es necesario, aplazar el voto femenino [...]. Señores diputados, no es cuestión de capacidad; es cuestión de oportunidad para la República [...]. Pero hoy, señores diputados, es peligroso conceder el voto a la mujer”.