El CNI detecta rastros de Pegasus en un móvil de Marlaska

Hasta el momento, el Gobierno ha informado de las intrusiones en los móviles del presidente Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. No obstante, El País también había publicado que la exministra de Asunto Exteriores, Arancha González Laya, había sido objeto de un ciberataque del que no se determinó qué tipo de software fue utilizado. Este último supuesto ciberataque no ha sido confirmado por el Ejecutivo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró en la Cadena SER que no le constaba.