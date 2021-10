Comprendiendo el dolor. El necesario acercamiento entre profesionales y pacientes.

A decir verdad, adentrarse un año más en este tema no es una tarea fácil. Porque lejos de indicar las cifras, en las definiciones y los datos sobre los afectados que ofrece, por ejemplo, la Sociedad Española del Dolor (SED), están las huellas que el dolor va dejando cada año en el cuerpo y mente de sus afectados. Unas que no todos conocen ante un dolor que no se ve, pero que al tiempo no cesa; y quizás por eso desconocen o no se aproximan al dolor.