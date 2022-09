En busca de la conciliación, caminos para hacerla posible

Un hombre sale con prisa del trabajo. Vuk Saric via Getty Images

Colegios abiertos durante once meses al año, de lunes a viernes, 12 horas al día. La propuesta del líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, de la semana pasada fue respondida por numerosos colectivos y expertos que argumentaron que la tan deseada conciliación no puede pasar siempre por el aro de que los pequeños pasen cada vez más y más tiempo en los centros educativos.

¿Cómo se puede conciliar ahora?

Sobre los posibles costes para las empresas de estas medidas, Pedrezuela señala que los estudios apuntan a que la jornada de cuatro días hace que la productividad aumente, por lo que la empresa no se vería tan afectada como podría pensarse. Otras, como reducir el descanso para comer, “directamente son gratis”.

Por su parte, fuentes de la CEOE aseguran que “las empresas españolas están comprometidas con la conciliación y los cuidados” siempre que no suponga un desequilibrio para “las posibilidades organizativas para el buen funcionamiento de las compañías”, pero sin especificar cómo se puede ajustar esa balanza entre las necesidades de cada una de las partes.

La pandemia, impulso del teletrabajo y del debate

Con la irrupción del coronavirus, el teletrabajo se hizo una realidad de la noche a la mañana para millones de trabajadores. “Llegó, pero por desgracia no ha venido para quedarse”, lamenta la portavoz del sindicato USO , ya que, aunque “se ha demostrado que el rendimiento se mantenía”, las pequeñas y medianas empresas no parecen estar apostando por esta modalidad.

Pero además, la pandemia trajo consigo un replanteamiento de la priorización del trabajo ante el resto de facetas de la vida. Muchos de los que probaron la posibilidad de pasar más tiempo con sus allegados o dedicándoselo a su ocio, no quisieron volver a su antigua normalidad. En Estados Unidos se produjo la denominada “gran renuncia”: casi 4 millones y medio de empleados que abandonaron sus puestos de trabajo, según datos de SHRM . En España la cosa no llegó a tanto ni mucho menos y solo alrededor de 30.000 personas decidieron decir adiós a sus puestos en los meses posteriores a la pandemia. Pero, en todo caso, supuso un incremento respecto a los datos anteriores.

“Conciliar es el derecho que tiene cualquier persona a tener un equilibro entre su vida profesional, familiar y personal. Y como cualquier derecho, tenemos la responsabilidad de protegerlo”. Es la definición de Tania Camon, autora del libro “ No es magia, es conciliación ”, quien propone que cada organización “debe buscar su fórmula según sus circunstancias y las expectativas de los empleados”, por lo que debe haber una regularización a través de un modelo homogéneo ya que las actividades laborales son muy variadas. Pero sí reclama que las administraciones impulsen la conciliación a través de beneficios fiscales y prioridad en los contratos públicos.

No, no es ‘lo de las madres trabajadoras’

“Los planes de conciliación de las empresas deben animar a que los hombres también opten por esas medidas”, apunta Tania Camon, quien opina que debemos desterrar la idea de que la conciliación significa “trabajar menos para cuidar más”, ya que es fundamental que, tanto las personas que tienen menores o mayores a su cargo como las que no, dediquen tiempo y energías a sí mismas y sus relaciones personales. Es decir, conciliar tiene que ver tanto con poder llevar a tus hijos a sus extraescolares como con que cualquiera pueda tener un tiempo reservado para sus clases de teatro, su yoga, su running, sus amigas o su no hacer nada.

El parche (desgastado) de los abuelos

Una persona mayor mira unas obras por el hueco de una valla. Hasta aquí la típica escena de la distracción del jubilado. Pero el hombre no está solo, sino que lleva sobre sus hombros a un pequeño, presumiblemente su nieto. La escena forma parte del proyecto Abueland , de la ilustradora Joly Navarro, pero seguro que alguna similar nos encontraremos si nos damos un paseo por cualquier ciudad entre las 4 y las 7 de la tarde.

Abuelos, y sobre todo abuelas, son el parche que tapa muchas veces el resto de los agujeros en la conciliación. Es un recurso “gratis”, y que fomenta el intercambio generacional que no se da en otros espacios. De hecho la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, habla de beneficios para la salud de los mayores. Eso sí, siempre que no se les sobrecargue. Y ahí radica el principal problema, la mayoría no decide cuando pasar tiempo con sus nietos, sino que lo hace el tiempo que se necesita.