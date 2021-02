La drástica decisión de Cristina Pedroche tras la grave situación que ha vivido en Instagram: "Ya está bien"

Cristina Pedroche, colaboradora de Zapeando (LaSexta) y El Hormiguero (Antena 3), ha decidido tomar cartas en el asunto tras los gravísimos insultos que ha recibido en los últimos días a través de su cuenta de Instagram.

Pedroche ha compartido en sus ‘stories’ varias capturas con los comentarios que ha recibido.

Frases como “Cerda hija de puta”, “puta cerda”, “Hija de puta, ojalá el cáncer te coma” y “De comer suelo a comer pollas, vaya cambio roja de mierda”, entre otras.

“Os digo que ya está bien”, ha anunciado Pedroche. “Que aguante todo esto no significa que no duela”, ha escrito la presentadora, quien ha asegurado que “a partir de ahora” no sólo restringirá los comentarios sino que irá más allá.

“También denunciaré. Creo que es la única forma que tenemos para que esto, de una vez por todas, acabe”, ha afirmado.