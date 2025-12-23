Javier Ruiz ve que Ayuso elige a Hakuna, pone el foco en lo que vende y usa un término comparativo estremecedor

El periodista y presentador de Mañaneros en La 1 de TVE, Javier Ruiz, ha puesto el foco en uno de los movimientos de jóvenes católicos de moda, Hakuna, que actuó en directo en el balcón de la Real Casa de Correos de Madrid, sede del Ejecutivo regional, presidido por Ayuso, a quien acompañó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como parte de una programación de Villancicos en Sol, que se celebra desde el pasado 28 de noviembre y hasta el 31 de diciembre.

Ruiz ha puesto la lupa más exactamente en lo que vende en las plataformas de internet. Pero comienza como nunca antes y describiéndoles con un contundente término comparativo. Cree que son un "mecanismo de entrada al votante joven", un movimiento que surgió en 2013 por el padre José Pedro Manglano, conocido como padre "Josepe".

Le sorprende la manera tan efectiva y rápida que está entrando en las generaciones más jóvenes. Ha enseñado las actividades que se desarrollan, explicadas en la propia web Hakuna: desde Horas Santas, hasta escapadas, retiros, formación y "compartiriados". Suelen hacer una charla semanal y un "rato tranquilo de Adoración ante el Santísimo".

Así los compara Javier Ruiz

Tras describir esa manera "extraordinaria" de abordar a las generaciones más jóvenes, Ruiz los ha descrito como el "Opus Dei 2.0". "Utiliza la tecnología, ha empezado en España, pero está ya en 30 países, donde se pueden buscar con esa tecnología dónde hay retiro espiritual cerca de uno", ha explicado.

Le gustan los datos y por eso los ha mostrado: la canción más escuchada de Hakuna, Huracán, acumula más de 21,6 millones de reproducciones. En Instagram acumulan ya 273.000 seguidores. "Es una forma de meter valores entre jóvenes y, sobre todo, de sacar dinero", ha añadido.

El "merchandising" de Hakuna

No se ha olvidado de que el movimiento de jóvenes católicos tiene su propio "merchandising". Lo primero que ha enseñado es el libro del fundador, Manglano, titulado Santos de Copas: escandalosamente libres, por 16,90 euros cada libro.

Para más inri, ha destacado la venta de una escultura, titulada Madre de Hakuna, que contigo solo sepamos decirle sí, por un precio de 195 euros, de 21 centímetros de altura y hecho de arena de mármol y resina.