"Culphabilidad"

Y por supuesto que en esos cuidados y en la culpabilización de las mujeres no puede faltar la manipulación de los hijos e hijas para que rechacen al padre tras la separación que, según sus argumentos y tal y como hemos adelantado, se produce a través de denuncias falsas con el objeto de “quedarse con la casa, la paga y los niños”. Y para que no haya mucho que reflexionar ante esta culpa de las mujeres, han creado un concepto que permite resumir en una palabra todo el significado de lo que está ocurriendo bajo sus planteamientos machistas. Y del mismo modo que para los casos en los que una mujer mata al marido han creado el nombre de “viuda negra”, de manera que todo el mundo sepa la historia que hay detrás al llamar de esa forma a la mujer, en la separación han creado el concepto de “SAP” (“Síndrome de Alienación Parental”), para que cualquiera que lo escuche crea que el rechazo de los hijos e hijas al padre se debe a la manipulación de la madre, no a otras causas, entre ellas la violencia de género ejercida por el padre durante la convivencia.

La sociedad no sólo cambia para adaptar la visión androcéntrica a las nuevas circunstancias, sino que también se transforma gracias a la identificación de las trampas y estrategias del machismo, y a la adopción de iniciativas de todo tipo, desde las legales y formales hasta la concienciación, información y educación, para deshacer la normalidad falaz que ha impuesto. Y eso es lo que sucede ahora con la iniciativa del Ministerio de Igualdad para evitar que se use en la Administración de Justicia este falso síndrome que la ciencia no ha reconocido. El hecho de que haya científicos que lo avalen no le da validez científica, del mismo modo que hay científicos que están en contra de las vacunas o de las medidas sanitarias contra la pandemia, y no por ello tienen valor más allá de su opinión.

Al final todo se sustenta en el mito machista de la maldad y perversidad de las mujeres. Si no existiera el mito cultural no sería posible el estereotipo individual en cada mujer que requiera su uso; sin el estereotipo no habría automatismo en la atribución de significado ante los hechos que decide el machismo; sin ese automatismo en el significado no habría justificación; sin justificación no habría aceptación; y sin aceptación no podría haber normalidad en toda esa injusticia que nace de la desigualdad.

Romper esa normalidad machista de la realidad exige la reflexión crítica que permita desprendernos de ella, por eso el machismo siempre ha tenido especial habilidad para presentarlo todo como parte de la culpabilidad de las mujeres. Es la estrategia de la “culphabilidad”.