Deja de insultar a quienes ven telebasura: que exista es tu culpa

Cuánto lamento, insulto y queja sin sentido. A la gente se le llena la boca atacando a los espectadores de Supervivientes o de Sálvame. De lo que ya no es ni telebasura, sino “el fango” de la televisión. Meterse con ellos da cierta superioridad moral, e incluso cultural: porque hoy en día, ver la tele es cosa de tontos, de quienes se dejan engañar por programas orquestados. Como si Netflix, HBO o Amazon Prime Video no fuese televisión y sí plataformas donde solo hay buenos contenidos. No mencionemos ninguno de ellos...

Queridos académicos (ahora todo el mundo lo es): si la telebasura existe no es por quienes la consumen y disfrutan de ella sabiendo lo que vosotros no sabéis ver, que solo es entretenimiento. Quienes comentan y menosprecian son tan culpables como los millones de espectadores que ven saltar a Isabel Pantoja desde un helicóptero. ¿Cuántos millones? ¿Cómo es posible? Si media España tiene desintonizada esa cadena en casa...