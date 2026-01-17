Ni sintética ni humana: envían piel de bacalao fresca desde Islandia para tratar a las víctimas de las quemaduras en Crans-Montana
La piel del abadejo es utilizada como materia prima para producir piel artificial la cual es destinada a los afectados de la tragedia en la ciudad suiza.
Desde Islandia, pasando por Inglaterra, finalizando en Crans-Montana, Suiza. Este ese el recorrido que transita la piel de bacalao la cual sirve como materia prima para la creación de piel artificial destinada a las más de 115 personas afectadas en el catastrófico incendio ocurrido el pasado jueves 1 de enero del 2026 en territorio suizo, el cual dejo además a 40 fallecidos.
El medio alemán, Flugrevue, por medio de uno de sus más recientes artículos, informa que la guardia costera islandesa ha enviado al Reino Unido, el pasado viernes 9 de enero, un avión 14 contenedores isotérmicos con piel de bacalao fresca.
En suelo británico, el fabricante especializado Kerecis, esteriliza la piel del animal marítimo, eventualmente "las tiritas estériles, que se asemejan a una venda de malla blanca, pueden aplicarse posteriormente sobre quemaduras, donde favorecen la regeneración de la piel natural y la cicatrización de las heridas", expone el mismo medio.
Las declaraciones por parte del CEO de Kerecis
Guðmundur Fertram, fundador y director general de Kerecis, habla al respecto para el medio islandés Mbl, según ha consultado Flugrevue. "
- Es una tragedia increíble, y nos rompe el corazón saber de todos estos jóvenes que han sufrido quemaduras graves y ahora luchan por sus vidas", declara el empresario.
- "Pero, al mismo tiempo, es una sensación extraña, pero muy importante ver cómo nuestra tecnología y nuestro trabajo aquí pueden contribuir directamente al bienestar de los pacientes y a una mayor probabilidad de recuperación", complementa él mismo.
- "La rapidez con la que la Guardia Costera islandesa intervino cuando nuestros suministros escaseaban es simplemente increíble. Todos quieren ayudar", concluye Guðmundur
Una guardia muy bien equipada y lista para servir
Cabe recordar que la Guardia Costera de Islandia opera tres helicópteros Airbus H225 Super Puma y un Bombardier Dash 8-300. Cada aeronave está tripulada por dos pilotos, un paramédico, un operador de cabrestante y un médico. Tienen capacidad para un máximo de 19 personas.
"El Centro Conjunto de Coordinación de Rescate de Islandia (JRCC) está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los helicópteros islandeses pueden cubrir un radio de 60 kilómetros en 15 minutos", menciona el portal alemán.