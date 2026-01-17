Ni sintética ni humana: envían piel de bacalao fresca desde Islandia para tratar a las víctimas de las quemaduras en Crans-Montana

Desde Islandia, pasando por Inglaterra, finalizando en Crans-Montana, Suiza. Este ese el recorrido que transita la piel de bacalao la cual sirve como materia prima para la creación de piel artificial destinada a las más de 115 personas afectadas en el catastrófico incendio ocurrido el pasado jueves 1 de enero del 2026 en territorio suizo, el cual dejo además a 40 fallecidos.

El medio alemán, Flugrevue, por medio de uno de sus más recientes artículos, informa que la guardia costera islandesa ha enviado al Reino Unido, el pasado viernes 9 de enero, un avión 14 contenedores isotérmicos con piel de bacalao fresca.

En suelo británico, el fabricante especializado Kerecis, esteriliza la piel del animal marítimo, eventualmente "las tiritas estériles, que se asemejan a una venda de malla blanca, pueden aplicarse posteriormente sobre quemaduras, donde favorecen la regeneración de la piel natural y la cicatrización de las heridas", expone el mismo medio.

Las declaraciones por parte del CEO de Kerecis

Guðmundur Fertram, fundador y director general de Kerecis, habla al respecto para el medio islandés Mbl, según ha consultado Flugrevue. "

Es una tragedia increíble, y nos rompe el corazón saber de todos estos jóvenes que han sufrido quemaduras graves y ahora luchan por sus vidas", declara el empresario.

"Pero, al mismo tiempo, es una sensación extraña, pero muy importante ver cómo nuestra tecnología y nuestro trabajo aquí pueden contribuir directamente al bienestar de los pacientes y a una mayor probabilidad de recuperación", complementa él mismo.

"La rapidez con la que la Guardia Costera islandesa intervino cuando nuestros suministros escaseaban es simplemente increíble. Todos quieren ayudar", concluye Guðmundur

Una guardia muy bien equipada y lista para servir

Cabe recordar que la Guardia Costera de Islandia opera tres helicópteros Airbus H225 Super Puma y un Bombardier Dash 8-300. Cada aeronave está tripulada por dos pilotos, un paramédico, un operador de cabrestante y un médico. Tienen capacidad para un máximo de 19 personas.

"El Centro Conjunto de Coordinación de Rescate de Islandia (JRCC) está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los helicópteros islandeses pueden cubrir un radio de 60 kilómetros en 15 minutos", menciona el portal alemán.