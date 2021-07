Deja una pésima crítica, dice que se va sin pagar y el dueño le da una respuesta para enmarcar

Las reseñas que los usuarios dejan en Google son, en ocasiones, oro puro, sobre todo cuando los dueños de los locales desmontan las feroces críticas en dos simples líneas.

La cuenta SoyCamarero ha compartido la réplica que el jefe de un negocio le ha dado a un cliente que se quejó del servicio y que, como él mismo reconoce en su texto, se fue sin pagar.

“Foco de contagios. Fui a desayunar puedo (sic) un café y pan con tomate. Me pusieron un trozo de pan sin tostar, no cortar por la mitad y un tomate entero. Cuando pregunté a la chica me atendió si podía fallar (sic) el tomate me dijo que no, que me había pensado que era eso”, señala el autor de la reseña.

Después, el cliente cuenta que se fue sin pagar los tres euros del desayuno porque “evidentemente” no se comió nada. Y zanja el texto con un: “Horrible”.

SoyCamarero ha añadido un comentario a la reseña bastante significativo y que da buena cuenta de la razón de esta reseña tan negativa: “Cuando al vecino no le gusta que haya un bar bajo de su casa e intenta joder a base de estas reseñas”.