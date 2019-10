Desmontando a Abascal: las 7 mentiras que le ha contado a Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Twitter Pablo Motos y Santiago Abascal

Inmigrantes sí, pero los ilegales a su país. Homosexuales sí, pero adoptar sólo si no hay una pareja heterosexual dispuesta a hacerlo. Mujeres sí, pero la violencia sólo intrafamiliar y el aborto fuera de España. Vida digna sí, pero eutanasia como que no. Aplicación del 155, armas en casa y negación del cambio climático: sí, sí, sí. Este podría ser un pequeño resumen de la polémica entrevista a Santiago Abascal en el programa de Pablo Motos. Pero no hay por qué quedarse con algo tan breve pudiendo desmontar las mentiras del líder de Vox tirando de hemeroteca. 1. “Yo no soy facha”

Así ha respondido Abascal a la pregunta de Pablo Motos sobre si es facha o fascista. Sin embargo, hace unos meses no decía lo mismo. En este reportaje de El HuffPost sobre qué es ser facha, el líder de VOX señalaba que “facha es todo lo que no es ser progre. Todo lo que no es serde izquierdas”. E incluso introducía aspectos más valorativos: “Facha es lo que piensa y siente la inmensa y sana mayoría, la gente decente”. A su juicio, “los totalitarios tienen que etiquetarlo para poder demonizarlo y para poder silenciar a mucha gente” y reconoce que, en su partido, estarían preocupados “si Pablo Iglesias o Pedro Sánchez o Rufián no nos llamasen fachas”. ”Últimamente que te llamen facha es un indicador de que estás haciendo lo correcto, de que estás acertando”, zanjaba.

2. “No me molesta en absoluto el colectivo LGTBI” Para no molestarle…Su partido se ha pronunciado en numerosas ocasiones contra el mismo. De hecho, los ultraderechistas se estrenaron en el Senado vetando una declaración contra la LGTBIfobia en el deporte. Y eso sólo fue el principio. Después llegaron las declaraciones de Rocío Monasterio, la portavoz en Madrid, contra el Orgullo Gay. “Determinados espectáculos no son adecuados a ciertas horas”, dijo después de que su compañero Ortega Smith comentase que era mejor trasladar la fiesta a la Casa de Campo. Por no hablar de su cruzada contra los coeducadores y la enseñanza de la diversidad en los colegios. No hay más que ver este tuit que publicaron ellos mismos.

Twitter Vox

3. “Vox no tiene una posición sobre Franco” Ellos acogen en su formación tanto a quienes opinan que el dictador fue un líder histórico, como a los que no, porque en su partido “todos tienen cabida”. Y para dictadura “la de Sánchez”, según Rocío Monasterio. Sin embargo, la defensa a la familia de Franco y su propósito es firme. A su llegada al Pleno de la Asamblea, Monasterio ha recordado que sacar a Franco del Valle de los Caídos es “atentar contra la libertad de una familia de enterrar a sus seres queridos donde quiera”. Ante preguntas de los medios sobre la carta del prior a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para comunicarle que no autoriza la exhumación, Monasterio ha comentado que “el prior, en virtud de su libertad de expresión, también puede decir que no le parece bien”. “Veremos lo que pasa en los próximos días, si la dictadura de Sánchez que nos quiere decir dónde tenemos que enterrar a nuestros muertos va a primar sobre la libertad de los españoles”, ha apuntado.

4. Sobre inmigración: “Yo soy una persona abierta y tolerante, no soy xenófobo” Para no ser xenófobo, Abascal tiene buena relación con todos los líderes que presumen de serlo en Europa. Entre tantos, Viktor Orbán o Matteo Salvini, cuya cruzada para cerrar las fronteras se ha hecho todavía más visible en los últimos meses. Además, el líder de Vox ha señalado en la misma entrevista que construiría un muro más grande en Melilla o mandaría al ejército para que no entrasen inmigrantes ilegales a España. No sólo eso: parece que también depende de qué inmigrante, “No es lo mismo los hispanoamericanos que los procedentes de países islámicos”, afirma.

En Roma, muy positiva reunión de trabajo con @matteosalvinimi en el Senado italiano.

Coincidimos plenamente en la necesidad de proteger las fronteras de Europa de la inmigración masiva, y en el respeto a la soberanía nacional -y unidad- de los estados miembros de la UE. 🇪🇸🤝🏼🇮🇹 pic.twitter.com/4bWAeg5JLJ — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) September 20, 2019

5. ” No tomaríamos medidas contra las mujeres por abortar” Ahora bien, lo que llevan dentro de su cuerpo “no les pertenece”. “Abogaríamos por eliminar la ley de plazos y multaríamos a los médicos”. Ninguna ayuda pública para ayudar a mujeres que tengan que enfrentar esta situación. Como si todo esto no fueran medidas suficientes en contra.

6. “La ley de violencia de género busca la guerra entre hombres y mujeres” Podría nombrarse a las 46 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas hombres sólo en 2019 o a las más de 1000 desde 2003 para evidenciar que es necesaria una ley específica para la protegerlas. Pero basta con limitarse al objeto de la propia ley aprobada en 2004, que dice lo siguiente: “La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”. Lo de la guerra... ¿dónde?