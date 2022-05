Día de Europa: cuando la guerra de Ucrania cambia la agenda y altera las prioridades

Anadolu Agency via Getty Images

El europeísta belga Matthias Poelmans explica desde Bruselas que “la más funcional unión de países forjada en el mundo” se enfrenta a un “debate existencial, profundo, poco menos que fundacional”, porque está en juego que quede claro “cómo ven los aliados el mundo, qué planeta quieren, cuáles son sus líneas rojas, qué valores son irrenunciables”. Después del golpe que supuso el Brexit , dice, llega una “encrucijada” mayor. El ataque a Ucrania -que no es parte de la Unión Europea pero está en el corazón del continente “libre y democrático” - tiene objetivos concretos por parte de Moscú, como la anexión del Donbás o impedir que la OTAN admita al país como socio , pero “va más allá”, puesto que “viene a cambiar las bases de la relación de Putin con todo Occidente y con la UE en particular”.

“El Kremlin ha intentado, entre otras muchas cosas, atacar cuando ha visto a los aliados occidentales desunidos y preocupados con otras ocupaciones, pero no se esperaba la unidad de acción en cuanto a sanciones o entrega de armamento y dinero. Suponía que habría lamentos y comunicados de preocupación, como ocurrió en 2014 [cuando se autoproclamaron las repúblicas prorrusas de Donetsk y Lugansk y cuando Moscú se anexionó Crimea], pero no hechos, pasos”, destaca. Se ha topado con sanciones nunca vistas y con envío directo de armas, que han llevado a que el conflicto se estanque y no sea un paseo militar para el Ejército ruso.