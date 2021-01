Dimite el consejero de Sanidad de Murcia que se vacunó contra el coronavirus

El consejero de Sanidad de Murcia, Manuel Villegas, del PP, ha renunciado este miércoles, casi 24 horas después de trascender que se vacunó contra el coronavirus junto a otros 400 altos cargos del consejería sin ser personal esencial.

El presidente regional, Fernando López Miras, ha aceptado su renuncia y ha defendido que su gestión ha sido “ejemplar” y su actuación, “intachable”. La presión a nivel nacional sobre el ya exconsejero y el resto del Gobierno no ha hecho más que crecer en las últimas horas, proveniente partidos de todo el orbe político.

Villegas, médico de profesión, justificó su inmunización en la mañana de este miércoles en una rueda de prensa que arrancó pidiendo disculpas. No obstante, en ella aseguró que no dimitiría, porque no era “momento de huir”, cuando la región, como el resto de España, está sufriendo la tercera ola de pandemia de coronavirus.

El presidente de Murcia, que compareció junto a Villegas en la rueda de prensa, ha defendido la gestión Villegas. “El debate acaba de terminar, la única prioridad es seguir trabajando para reducir la incidencia de la pandemia”, ha dicho Miras, quien ha asegurado que no entraría en el juego político. “Pero sí espero que la vara de medir sea igual para todos”, ha zanjado.