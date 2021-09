Lío en el Congreso: expulsan a un diputado de Vox por llamar "bruja" a otra diputada y se niega a irse

Gómez de Celis le ha pedido en varias ocasiones “que lo retire” para que ese exabrupto no constase en el diario de sesiones, aunque ufano, el de Vox se preguntaba qué significaba ese ‘que lo retire’. “No retiro que ha dicho mentiras”, se ha limitado a responder.

Después de espetar ese “bruja”, que ha interrumpido la alocución de Berja, el ultraderechista ha vuelto a levantar su micro para declarar que “esta señora, desde que ha tomado la palabra, no ha dicho ni una...”, momento en el que se le corta la señal, entre llamadas al orden del presidente.

El diputado de Vox evita ser expulsado del hemiciclo retirando lo que ha dicho de Laura Berja (PSOE): "Retiro que la he llamado bruja" pic.twitter.com/815WPdcbVj

Tras el receso y después de minutos de escándalo, a última hora, el presidente ha optado por darle la oportunidad de retirar el insulto para seguir en el Pleno. “Señor Sánchez García, le reitero por última vez, y si no abandone el Hemiciclo, que retire el calificativo de bruja a la señora interveniente”, le ha espetado. El diputado de la ultraderecha ha recogido cable, situado en los asientos ‘nobles’ de su formación, con un “retiro que la he llamado ‘bruja’”.

Entonces, el presidente se ha dirigido al diputado para expresarle su expulsión. “Señor Sánchez García, le ruego se retire del Hemiciclo como marca el reglamento. La interpretación del mismo la realiza quien preside y, por tanto, le digo que se retire, después podrá hacer usted todos los recursos que quiera, pero ahora tiene que retirarse”, ha espetado Gómez de Celis, que ha tenido que insistir. “Señoría, retírese, por favor, del Hemiciclo. No tengo ningún problema en dar la palabra a todos los que la piden cuando se marche el señor Sánchez García”, ha proseguido en ese instante el presidente sustituto, que habitualmente ejerce de vicepresidente primero de la Mesa.

De nuevo en la tribuna, Laura Berja ha respondido al diputado de Vox y al resto del grupo: “Ustedes mucho rezar, pero también mucho insultar y poco respetar”, comentario que ha despertado los aplausos de una parte mayoritaria de la Cámara.

Vox protesta por “una actuación arbitraria y sectaria”

La formación de Abascal ha denunciado lo que llaman “arbitraria y sectaria” actuación de Gómez de Celis, porque “no se puede llamar al orden y expulsar en consecuencia a quien no altera el orden sino que a preguntas del presidente se niega a retirar una expresión”. Para el partido, “el presidente podía haber ordenado por sí mismo que la expresión no figuraría en el diario de sesiones, pero no más. La actuación de Gómez de Celis ha sido, por tanto, abusiva y manifiestamente contraria al Reglamento”.

Además, se quejan de una “doble vara de medir” de la presidencia de la Cámara, apoyándose a su reacción cuando “una diputada de ERC insultó gravemente a los representantes de VOX”.