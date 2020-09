Dos mujeres en la puerta de atrás de la historia del arte

Por su parte, Elena nació en el seno de una familia de intelectuales que se relacionaba con escritores y artistas. Fue una alumna brillante que finalizó sus estudios en el instituto femenino M. G. Brukhonenko, ya que, por su condición de mujer, no pudo hacerlo en la Universidad de Moscú.

En 1865 nació en Valencia Clotilde García del Castillo y en 1894 lo hizo Elena Ivánovna Diákonova en la ciudad rusa de Kazán. Son dos nombres que probablemente no dirán nada al gran público, pero que si se completan con el apellido de sus respectivos maridos, seguro que fácilmente reconoceremos a Clotilde Sorolla y a Gala Dalí. Y no solo ubicaremos en el tiempo y en el entorno a esas dos grandes mujeres, también lo haremos con sus imágenes, ya que fueron retratadas por sus parejas en una gran cantidad de ocasiones.

Por su parte Elena, más tarde convertida en Gala, adquirió mucha notoriedad como compañera inseparable y musa inspiradora de Salvador Dalí, como también lo había sido de su primer marido Paul Éluard. Fue tachada de manipuladora por (parte de) algunos biógrafos del pintor catalán, en tanto que otros vieron personificado en ella el motor creativo que colaboró activamente con sus obras.

El pintor valenciano tuvo una vida centrada en el arte, dirigida por una magnífica gestora. Clotilde no solo se ocupó de la educación de sus tres hijos, también tomó las riendas de la administración del hogar y de todo el trabajo relacionado con la actividad artística, como la contabilidad y las relaciones institucionales. También se encargó de los trámites expositivos y llevó a efecto la primera exposición individual de Sorolla en París. Posiblemente, sin su contribución, la obra del destacado artista no formaría parte de grandes colecciones internacionales, como la del Philadelphia Museum of Art, ni la serie Visión de España sería una parte fundamental de la colección de la Hispanic Society de Nueva York.

Por otra parte, desde que la pareja Dalí iniciara su convivencia en Cadaqués, Gala se convirtió en la representante oficial del pintor. Cuando el avance del nazismo en Europa derivó en un hecho imparable, se establecieron en Estados Unidos, país de las oportunidades, donde permanecieron durante ocho años; años que resultaron decisivos en la carrera internacional de Salvador Dalí y que culminaron con la exposición que llevó a cabo en 1941 en el MoMA de Nueva York.

Gala, con una energía inagotable, gestionó y organizó todas las acciones del excéntrico artista, al tiempo que conseguía cerrar nuevos contratos y, consecuencia de todo ello, suscitar un desmesurado interés entre los coleccionistas y amantes del arte. Aun así, en los momentos en que tuvo problemas para obtener encargos o vender obra, demostró su excelente capacidad para activar la creatividad del pintor en otros recursos, como el diseño de carteles, de escenografías, de escaparates… según cuenta el propio Dalí en su libro autobiográfico Diario de un genio.