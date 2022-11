Dua Lipa se niega a actuar en el Mundial de Catar

La cantante, conocida por ser un icono LGTBI dentro de la música, se ha pronunciado en varias ocasiones sobre lo que supone visibilizar al colectivo, pese a no asegurar formar parte de él. “Es muy difícil referirme a mí misma como eso [bisexual]. Pero estoy tratando de canalizar esa energía”, indicó a la revista Attitude . “Es un derecho poder amar a quien quieras, no solo porque tengo amigos en la comunidad LGBTQ, sino porque todos somos humanos y lo merecemos. Es algo con lo que me siento muy conectada y por lo que seguiré luchando”, añadió entonces.

El caso de Dua Lipa no es el único de famosos que se han negado a participar o cubrir el Mundial de Catar por estos motivos. El streamer Ibai Llanos también anunció el pasado jueves que se negaba a hacer un “blanqueamiento″ del país anfitrión. “Me surgió una oportunidad que era ir en el avión de la Selección Española, no a hacer directo sino a grabar contenido. Pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer”, se quejó.