Edwin Congo, colaborador de 'El Chiringuito', habla tras su detención: "No tengo nada que ver con la cocaína"

El exfutbolista colombiano del Real Madrid y actual colaborador de El Chiringuito, Edwin Congo, estuvo este martes en el programa de Josep Pedrerol para hablar de su detención relacionada con el tráfico de drogas en Madrid.

El deportista fue trasladado a la Brigada Central de Estupefacientes para prestar declaración sobre su presunta relación con una organización dedicada al tráfico de drogas. Una vez terminó la interrogación, que duró una hora, quedó en libertad, tal y como se lo contó al presentador de Jugones.

“Estoy muy tranquilo. No es una situación cómoda pero estoy en casa...tranquilo, bien de salud y esperando seguir disfrutando de la vida lo mejor posible. Soy inocente y no tengo nada que ver con la cocaína, así que no tengo que decirle a la gente que me crea o no”, confesó Congo.

Relató que todo empezó cuando volvió este martes por la mañana de correr. La policía, según explicó, le fue a buscar a su casa y le pidieron que les acompañara para responder a una serie de preguntas. “Al terminar volví a casa. Me trataron muy bien. Solo en la estación me ataron las manos por el protocolo, pero luego ya me leyeron mis derechos, me hicieron una serie de preguntas y me enseñaron fotografías de gente que sí que conocía.”, relató.

Congo, que afirmó que como persona pública siempre intenta ayudar y estar con la gente, continuó describiendo que le preguntaron si tenía algo que ver con la red.