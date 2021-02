El abogado de Bárcenas plantea un careo con Rajoy en el juicio de la contabilidad b del PP

El juicio por el caso de los papeles de Luis Bárcenas ha arrancado este lunes en la Audiencia Nacional, un proceso en el que se juzga el pago de una parte de las obras de la sede del PP con dinero negro procedente de la caja b que manejó el entonces tesorero del partido conservador, y también si la formación cometió delito fiscal al no tributar por las donaciones presuntamente ilegales que recibió y si el tesorero se quedó con parte del dinero que aportaban los empresarios al partido.

En los primeros pasos de este proceso, el abogado de Bárcenas, Gustavo Galán Abad, ha planteado en su turno de intervención un careo con el expresidente Mariano Rajoy. Galán ha defendido que el líder del PP acuda a declarar en la vista. Rajoy ya ha sido llamado a testificar en este juicio a petición de las acusaciones personadas en esta causa, pero con esta petición lo que pretende el abogado, de ser también acordada, es poder tomarle declaración como testigo de la defensa de Bárcenas.

Sin embargo, ha ido un paso más allá al plantear que, si el contenido de la declaración de Rajoy es claramente contradictorio con lo que afirme Bárcenas durante la vista, el tribunal acuerde celebrar un careo entre ambos. “No me gusta generar circo, pero es coherencia”, ha dicho el abogado.

En su reciente escrito, el extesorero aseguró que el expresidente conocía la existencia de la caja b del PP y que, incluso, destruyó en la trituradora de papel los documentos contables en los que se reflejaba, aunque el propio Bárcenas tenia una copia extra. Rajoy siempre ha negado conocer la existencia de esa contabilidad opaca.

La defensa de Bárcenas -que escucha el proceso sin inmutarse- propone también llamar como testigos a periodistas que han desvelado los famosos papeles del extesorero. Fundamentalmente, pide la declaración de Francisco Mercado, Eduardo Inda, Ernesto Ekaizer y María Luis Bernal.

Con estas testificales, el abogado trata de probar la existencia de una grabación al predecesor de Bárcenas en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta, a la que el extesorero hace referencia en la carta que envió recientemente a la Fiscalía Anticorrupción señalando su intención de colaborar con la Justicia.

Un problema de credibilidad

Pretende con ello que se deje de cuestionar la credibilidad de su cliente, ya que, asegura, desde 2013 ha estado colaborando con la Justicia y ha explicado que en el juicio de Gürtel rechazó responder a las preguntas que se le hicieron sobre la caja B al entender que ese no era el objeto de ese juicio y debía reservarse las explicaciones sobre la contabilidad opaca del PP para este procedimiento.

En la grabación a la que ha hecho referencia para reclamar esas testificales, Lapuerta, según ha dicho, manifestaba que existían ciertos pagos a exdirigentes del PP, información, ha añadido, que recogió en un artículo Francisco Mercado que es quien, según el abogado, realizó esa grabación con la intención de tener datos para esa información.

Una grabación de ocho minutos que, ha añadido, la escuchó Inda y por ello pide también que se le llame como testigo.

El PP se queja de las acusaciones “políticas”

El abogado Jesús Santos, que defiende al PP en la vista, ha cargado duramente contra las cinco acusaciones populares personadas en la causa. Santos insiste en que se debe “evitar que una sala de justicia se convierta en un circo mediático o un campo de batalla política”.

Durante el trámite de cuestiones previas, el letrado ha denunciado la vinculación de varios abogados con IU y el PSOE. Y ha hecho especial hincapié en que Gonzalo Boye, que actúa en nombre del Observatorio DESC, es el defensor del expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont.

El PP ya intentó sin éxito, tres meses antes del juicio, que todas las acusaciones populares quedaran reducidas a una sola voz durante la vista. El partido conservador -a sabiendas del desgaste político que le iban a suponer las sesiones- alegó que así se “agilizaría la práctica de la prueba” y se “evitarían reiteraciones en los interrogatorios”. Ahora lo ha vuelto a intentar.

Los delitos

El ministerio público, como sostuvo durante la instrucción del caso, ha defendido en el inicio del juicio que no se cometió un delito electoral. Dos de las acusaciones populares personadas en la causas defienden que sí lo hay porque se destinó dinero de la contabilidad b a sufragar campañas electorales en 2007 y 2008.

Además del extesorero, hay cuatro acusados en el juicio que arranca este lunes: el exgerente del PP Cristóbal Páez y tres responsables del despacho de arquitectura que hizo las obras en Génova, 13.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado esta mañana su hartazgo ante este asunto en una entrevista en Onda Cero: “Bárcenas está condenado y no me trato con delincuentes. No tenemos nada que temer, estamos muy hartos ya. Una persona que ha cambiado su versión varias veces no tiene credibilidad”.

Durante los cuatro meses que se prevé que dure el juicio declararán las principales figuras del partido, incluidos los expresidentes José María Aznar y el propio Rajoy.