El acoso a profesores se reinventa con la pandemia: “Estamos desarmados”

“Vienen cuando no pueden más. El problema es que antes han estado soportando y normalizando acusaciones, injurias o violencia verbal; situaciones que en absoluto son normales, y que no deberían darse en la enseñanza”, detalla. “La situación está descontrolada”, afirma la coordinadora.

Eso pudo comprobar un profesor de un pequeño pueblo de Asturias, que después de un tiempo de baja por las faltas de respeto que recibía, pidió el alta confiando en que las clases online mejorarían la situación. No fue así. A finales de curso no pudo aguantar más el “acoso y derribo” al que le sometían sus alumnos. Se quitó la vida.

La pandemia no ha puesto freno a las amenazas y al acoso que sufren muchos profesores por parte de sus alumnos o de sus familias. La pandemia ha transformado los medios, pero no el fin.

“Al cabo de los días el chico se tiró un eructo en clase, y decidí ponerle un parte. Hasta que no tienes tres partes, no te expulsan; o sea que es más una forma de que los padres lo sepan y pongan ellos un castigo, si lo ven necesario”, explica. “Al día siguiente, me encuentro a la madre del chaval en el pasillo del instituto. Por obligación moral, me acerqué, pensando que quería que hablásemos por lo del parte. Y entonces empezó a insultarme y a cuestionar mi trabajo. Me dijo que yo tenía a su hijo enfilado porque su marido tenía un problema de lindes con mi marido”, cuenta. “Era totalmente falso, ¡ni siquiera conocemos al marido!”, exclama.

“Un día fui a recoger a mis hijas al colegio y me encontré a la madre del chico. Se acercó y me preguntó qué podía hacer para que su hijo aprobara. Le dije que no se preocupara, que se tenía que esforzar un poco más y ya está”, relata Virginia.

A Virginia todavía le cuesta hablar de ese episodio que ocurrió hace ya casi un año. Le dolió la mentira del alumno y la reacción de la madre, pero sobre todo la actitud que adoptaron sus superiores. “En vez de desacreditar esta acusación, lo único que me dijo el equipo directivo es que no me preocupara, que no dudaban de mi verdad, y que seguramente la madre se estaría confundiendo con otra persona”, señala.

La profesora no hizo nunca alusión al tema en clase, y ni siquiera se vio con fuerzas para contárselo al resto de docentes. “Un día, una compañera me vio llorando en la sala de profesores y no me atreví a contárselo. Le dije: ‘Nada, que he puesto un parte y me lo han cuestionado’. Y me respondió: ‘Ah, como a mí me el otro día’”, recuerda Virginia.

“Es increíble, pero la que se siente avergonzada soy yo. ¿Por qué tengo que estar yo avergonzada? Fue él el mentiroso y su madre la que careció de la madurez suficiente como para distinguir entre la rabieta y la sinceridad de su hijo”, lamenta. “El equipo directivo me dijo que nunca desconfió de mí. Pero al final es el clásico ‘difama, que algo queda’”, reflexiona.

“Cuidado con decir algo, que te puedes meter en un lío”

Desde entonces, los compañeros de Virginia saben que le pasa algo. “Yo suelo ser muy habladora, muy extrovertida, y notan que ya no soy así. Los que lo saben me dicen que me olvide del tema. Pero es que el rumor es fuerte”, recalca. “Me he sentido violada en mi intimidad. Sé que era un rumor, pero, ¿por qué tengo que dar explicaciones de mi vida privada?”.

Virginia considera que, en estas situaciones, los profesores están “desprotegidos”. “Lo de las amenazas es bastante habitual. Pero todo se tapa, todo se diluye”, dice Virginia. “Y cuidado con decir algo, que te puedes meter en un lío”, advierte. “Tenemos muy pocos recursos para defendernos y los que tenemos no los usamos. Los padres tienen un poder inmenso; lo que digan va a misa. Y nosotros, aquí andamos”.